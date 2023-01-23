 

“Оторваться был не в силах”: вдова Этуша доставила удовольствие 25-летнему красавчику

23.01.2023, 11:18, Разное
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Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова…

Сегодня ее жизнь посвящена увековечиванию памяти своего легендарного мужа. Ее стараниями появился памятник в подмосковной Долганихе, где у актера была дача, установлена мемориальная доска на доме в Гранатном переулке столицы, появился новый памятник на Новодевичьем… А только что вышла и биографическая книга “Старый знакомый”, посвященная, конечно, великому мужу.

Елена Этуш по приглашению издательства теперь представляет ее в разных городах страны. На этих встречах всегда аншлаг. И, что интересно, приходит много молодежи.

После презентации книги в Екатеринбурге вдова Этуша получила пронзительное письмо от 25-летнего красавчика, как можно понять по фото. Он получил огромное удовольствие от книги и встречи с очаровательной Еленой Этуш. В нее невозможно не влюбиться! “Мне было не просто приятно. Я расплакалась. Значит, все было не зря!” – признается она.

Вот цитата из письма парня к вдове актера: “Елена Евгеньевна, вчера на протяжении целого дня я залпом прочитал Вашу книгу, о чем очень жалею, так как такие книги надо смаковать и растягивать на долгое прочтение, но оторваться я был не в силах. Это огромное счастье, что Вы были у Владимира Абрамовича, счастье что Вы есть и у нас. Равных Вам жен я не припомню! По уровню Вашего участия в сохранении памяти моего любимого актера и Вашего мужа. Ваши слезы я не могу забыть, особенно после слов Владимира Абрамовича из фильма “Скоро все закончится”.


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