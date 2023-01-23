Рябков: Заявления США о возможности предоставления Киеву ракет MGM-140 ATACMS – элемент психологической войны
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Заявления США о возможности предоставления Киеву баллистических ракет MGM-140 ATACMS – это элемент психологической войны, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, это элемент психологической войны, усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России, которая неоднократно заявляла о том, что эскалация – это «опаснейший путь», последствия которого могут быть непредсказуемыми, передает ТАСС.
Рябков отметил, что противники РФ продолжают повышать ставки, но, цели специальной военной операции будут достигнуты и вся эта поступающая на Украину военная техника будет перемолота.
Ранее Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS не вошли.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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