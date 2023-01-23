Прокремлевское мнение: Как будет вести себя Китай в конфликте России и США

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Китай. В марте, как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию. Американцы пытаются сыграть на противоречиях Москвы и Пекина, о глубине которых у экспертов разные мнения. Чего на самом деле хочет Китай: сохранить союз с Россией или дистанцироваться от СВО?

На сегодняшний день Китай является наиболее важным внешнеполитическим партнером России. Торговля между двумя странами за первые 10 месяцев 2022 года выросла почти на треть, а с политической точки зрения Пекин (по крайней мере, формально) поддерживает Москву в ее конфликте с Западом.

Именно так отношения двух стран подают в российских СМИ. Однако в западном информационном пространстве по этому вопросу многоголосица.

Одни эксперты в целом согласны с точкой зрения россиян. «Китайско-российское соглашение не является, как его часто считают на Западе, простой идеологической симпатией между двумя ревизионистскими автократиями. Скорее, это прагматичный, отчасти деловой союз», – уверен известный американский политолог Роберт Мэннинг.

Но есть и другая точка зрения. «После 2022 года прояснилась истинная природа российско-китайского сотрудничества. Это ни разу не ось автократов – скорее одностороннее партнерство, в котором условия определяются его главным членом Си Цзиньпином, прежде всего в интересах самого Китая», – говорит издание Atlantic.

Наконец, третья группа аналитиков делают акцент на стремлении Китая поддерживать баланс. «Сохраняет верность своему давнему и близкому партнеру России, но при этом пытается не отталкивать европейские страны», – пишет AsiaTimes.

Ряд западных СМИ пытаются внушить всем (как своей аудитории, так и опосредованно россиянам), что цели Москвы и Пекина расходятся. Что Россия, выражаясь словами одного из отчетов Rand Corporation, является не равной США державой, а скорее «хорошо вооруженным государством-изгоем, стремящимся подорвать международный порядок, на господство в котором оно никогда не надеется». Тогда как Китай в этих условиях равнозначный конкурент, «который хочет сформировать такой международный порядок, где он сможет стремиться к доминированию».

В их картине мира товарищ Си недоволен действиями Москвы и чуть ли не принуждает российскую сторону к прекращению боевых действий. Однако это не совсем так.

Да, формально китайцы призывают к миру. В то же время в конце октября 2022 года тогдашний глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в деле объединения российского народа для преодоления трудностей и препятствий, реализации стратегической цели развития и дальнейшего укрепления статуса РФ как великой державы.

Напомним, что, по словам Владимира Путина, если Запад пытается «растащить историческую Россию», то Москва занимается «объединением русского народа». То есть, как интерпретируют слова президента некоторые эксперты, воссоединением русских земель, временно находящихся под контролем Украины. Получается, что Китай поддерживает эти планы Кремля?

Отчасти да, ведь китайское руководство занимается примерно тем же самым – объединением китайского народа. Возвращение Тайваня под контроль Пекина является одной из главных целей КНР, поэтому китайцы рассматривают российскую спецоперацию прежде всего через эту призму. Вопрос в том, насколько она помогает Китаю – или же, напротив, насколько мешает в реализации данной задачи?

На этот вопрос есть две точки зрения. Согласно одной из них, действия РФ скорее мешают.

После начала СВО тайваньские параллели провели и в Вашингтоне, и в Тайбэе, поэтому островные власти сильно озаботились своей безопасностью, а Соединенные Штаты не только стали укреплять свои отношения с Тайванем, но и подтягивать к обязательству защищать остров в случае войны собственных союзников. В частности, Японию.

Кроме того, США стали более активно качать тайваньский фактор для давления на Китай. Наиболее опасной провокацией стал недавний визит на остров действовавшего на тот момент спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Согласно другой точки зрения, все эти моменты носят тактический характер. В стратегическом же плане действия Москвы помогут Китаю вернуть Тайвань, но лишь в том случае, если Россия победит в конфликте на Украине. Эта победа, одержанная Москвой над фактически блоком западных стран, покажет пределы американского могущества и донесет до тайваньского руководства мысль о том, что если Москва смогла вернуть свои земли, то и Пекин сможет.

Следовательно, с товарищем Си нужно договариваться по-хорошему, пока китайское руководство не решило, что варианты «договориться по-хорошему» исчерпаны и не повторило то, что сделало российское в феврале 2022 года.

В том числе поэтому Соединенным Штатам нужно поражение России. И они продолжат пытаться ослабить Россию через удар по российско-китайскому сотрудничеству.

На 5-6 февраля запланирован визит в Китай госсекретаря Энтони Блинкена и его переговоры с китайским коллегой Цинь Ганом, еще недавно занимавшим пост посла КНР в Соединенных Штатах. Западные СМИ уверены в том, что Блинкен будет требовать от китайской стороны снизить поддержку РФ (в том числе и ту, которая идет по серым каналам).

Ряд экспертов предлагают госсекретарю не сосредотачиваться на угрозах, а пытаться использовать «линии российско-китайского разлома», то есть те моменты, где подходы Москвы и Пекина отличаются друг от друга. В целом же госсекретарь постарается донести до китайского коллеги, что чем меньше будет поддержка, оказываемая России, тем менее острым будет американо-китайский конфликт.

Для Китая это – аргумент. Пекин действительно боится конфликта с США. «На словах КНР четко поддерживает Россию, однако в военном и экономическом плане эта поддержка гораздо слабее», – уверен научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований Чарльз Данст.

США регулярно предупреждают, что военная и экономическая поддержка РФ приведет к американским санкциям. И Китай, «чья экономика находится в шатком положении, пытается этой ситуации избежать», подчеркивает он.

Китайцы объясняют свои опасения тем, что время играет на их стороне. Они понимают, что конфликт с США неизбежен, однако оттягивают момент прямого столкновения для того, чтобы успеть максимально заработать на американском рынке и укрепить свои экономические и политические позиции, в том числе и за счет украинского кризиса.

Как замечает AsiaTimes, на фоне всего происходящего Пекин позиционирует себя как островок стабильности посреди бурного моря.

С другой стороны, Блинкен немного блефует. Американцам сейчас тоже не нужно прямое столкновение с Пекином, так как в Вашингтоне уверены, что на самом деле время играет на их стороне. Там тоже считают столкновение неизбежным – и тоже пытаются его отсрочить.

Соединенные Штаты не хотят воевать на два фронта и планируют сначала развязаться с украинским кризисом, а уже потом вплотную заняться Китаем.

Этот момент, а также катастрофические последствия для КНР от возможного поражения РФ на Украине, делают планы Запада по разводу Москвы и Пекина невыполнимыми. В марте Си Цзиньпин должен совершить визит в Россию, и после этого визита российско-китайские отношения должны заиграть новыми красками.

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