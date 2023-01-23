Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 362 человека с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 362 человека, что на 15,2% меньше по сравнению с 22 января.

Выписаны в связи с выздоровлением 3640 человек, это 9,5% меньше по сравнению с 22 января. «Выявлено 4719 новых случаев COVID. Подтвержден 41 летальный исход», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 427 человек, что на 48,8% меньше по сравнению с 21 января.

Показатель госпитализации за минувшую неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 3,5, снизившись в сравнении с предыдущей на 5,4%.

При этом показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошлую неделю (на 100 тыс. населения) составил 26,0, увеличившись в сравнении с предыдущей на 21,9%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах, в том числе в 11 регионах выше, чем в среднем по стране.

—