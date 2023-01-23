Мнение: Транзит триллиона через Украину
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Полковника МВД Дмитрия Захарченко не получал взяток. Офицер полиции был равноправным организатором, а возможно, что одним из руководителей преступной группы, которая вывела из России 1 триллион рублей (в основном через Украину) и получила криминальный доход в размере 32 миллиарда рублей. Дмитрию Захарченко причиталось 20% от дохода преступной группы.
Эти сведения есть в материалах уголовного дела, которое находится в производстве московского управления СКР и о котором впервые появилась информация от официального и неанонимного источника.
15 января издание «Коммерсант» опубликовало интервью с заместителем начальника главного следственного управления СКР по Москве полковником Владимиром Вазаговым, в котором он и сделал ряд громких заявлений.
Первый абзац публикации начался с таких слов: «Как полковник Дмитрий Захарченко выводил миллиарды на Украину…».
Подробности в «НОвой ВИДЕОгазете»:
PS Традиционно выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!
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Источник: Ирек Муртазин
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