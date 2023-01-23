 

Мнение: Транзит триллиона через Украину

23.01.2023, 11:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полковника МВД Дмитрия Захарченко не получал взяток. Офицер полиции был равноправным организатором, а возможно, что одним из руководителей преступной группы, которая вывела из России 1 триллион рублей (в основном через Украину) и получила криминальный доход в размере 32 миллиарда рублей. Дмитрию Захарченко причиталось 20% от дохода преступной группы.

Эти сведения есть в материалах уголовного дела, которое находится в производстве московского управления СКР и о котором впервые появилась информация от официального и неанонимного источника.

15 января издание «Коммерсант» опубликовало интервью с заместителем начальника главного следственного управления СКР по Москве полковником Владимиром Вазаговым, в котором он и сделал ряд громких заявлений.

Первый абзац публикации начался с таких слов: «Как полковник Дмитрий Захарченко выводил миллиарды на Украину…».

Подробности в «НОвой ВИДЕОгазете»:

PS Традиционно   выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю:  подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03.22 / Будьте осторожны! Несколько типов женской одежды, которые лишь прибавляют возраст

09.11.22 / Вовлеченные в развитие рака гены обнаружили в мозге новосибирские ученые

12.07.22 / Компания GEELY представила обновленный кроссовер GEELY COOLRAY 2023 года для Китая

29.04.21 / Байден призывает США вступить в новую Битву Сверхдержав

25.08.22 / Уехала в Голливуд, породнилась с Медведевым и родила под 40: куда пропала актриса Редникова

12.07.22 / Специалисты определили наследственные факторы, которые повышают риск раковых мутаций

31.05.21 / Валерия умеет сглаживать конфликты, или Как первая буква имени влияет на наш характер

18.04.22 / Страны Европы вводят в своих поездах «вагоны для русских»

14.02.22 / Избегать нюдовой помады после 40, выбирать более теплый тон тональной основы после 60: как ухаживать за кожей и пользоваться макияжем в разном возрасте

06.07.22 / Bloomberg – природный газ стал движущей силой политики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика