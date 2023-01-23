 

Абрамченко рассказал о поступлениях в бюджет от зерновых пошлин (в том числе за счет украинского зерна)

23.01.2023, 10:35, Разное
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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко пояснила о том, что в бюджет РФ за два года поступило 250 миллиардов рублей зерновых пошлин. Все средства были направлены на нужды агропромышленного комплекса.

Вице-премьер напомнила, что при введении пошлин на урожай с фермерами была достигнута договоренность, что деньги вернутся обратно. Она отметила, что правительство полностью выполнило этого соглашения.

“Но, конечно, они направляются не только на поддержку растениеводства и компенсирующую субсидию, потому что этой подотрасли, также нужны и селекционно-семеноводческие центры, и современные мощности для хранения продукции, и льготный лизинг сельхозтехники. Ссе это требует серьезных мер поддержки со стороны государства”, – пояснил Абрамченко.

Со 2 июня 2021 года в РФ действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу. Это происходит в рамках механизма демпфирования зерна. При расчете пошлин использовались данные об экспортных контрактах, зарегистрированных на бирже, и средний курс доллара к рублю, установленный Банком РФ за пять дней до даты расчета. Средства, полученные от пошлин, возвращаются субъектам РФ в качестве субсидий производителям пшеницы, кукурузы и кормового ячменя, пишет РИА Новости.


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