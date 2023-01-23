 

Позовут ли? – Личное мнение

23.01.2023, 10:20, Разное
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Стали известны подробности коронации его отца — Карла нарядят, поставят в центре, заставят вертеться на все четыре стороны света, а затем дадут меч и посадят на трон.


Фото: Соцсети

Три дня будут продолжаться праздники. Писатель мемуаров Гарри не понял, чего лишился.

Пэры нарядятся в костюмы, все будут радоваться. Также запланирована поездка в карете. А потом Карл выйдет на балкон замка и покажется оттуда народу. В окружении семьи, конечно.

Забавно, но главная интрига коронации, которую Чарльз ждал несколько десятилетий, заключается в том, где будет Гарри.

Появится ли он на балконе? Позовут ли? Встанет ли сын рядом с отцом-королём или его не пустят?

По уму, Гарри безусловно должен присутствовать на мероприятии. Чтобы посмотреть, как оно всё проходит — на всякий случай, ведь он в пятёрке наследников.

Интересно, что пересилит — обида на Гарри или здравый смысл? Да и Меган нужно позвать.

Источник: Лена Миро


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