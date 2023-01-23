Актер Джереми Реннер рассказал подробнее о травмах после инцидента с ретраком

52-летний Джереми Реннер пострадал перед праздниками и провел каникулы в отделении интенсивной терапии. О том, что актер получил массу серьезных травм, твердили буквально все мировые таблоиды. Тогда журналисты писали, что больше всего при аварии пострадала грудная клетка Реннера, однако конкретные повреждения актер рассекретил лишь в минувшие выходные, оказавшись дома после выписки. По словам актера, он заработал около 30-ти переломов различной тяжести по всему телу.

Утренние тренировки, лечение — все это изменило мой новый год…. – написал он в своих социальных сетях под новым снимком с реабилитации. – Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут крепче, точно так же, как станут крепче любовь и связь с моей семьей и друзьями.

Также в посте актер в очередной раз поблагодарил фанатов за поддержку на протяжении всей болезни. В комментариях Реннера поддержали звездные друзья:

Друг, ты чемпион! Мы любим тебя, – написал Крис Хемсворт.

Алоха, чувак, мы с тобой, – добавил Джейсон Момоа.

Посылаю лучи любви, – присоединилась Хайди Клум.

Напомним, что Джереми Реннер выписался из больницы на прошлой неделе.

Джереми Реннер наиболее известен ролями в фильмах “Эволюция Борна”, “Ветреная река”, “Город воров”, “Повелитель бури”, “Мстители” и других лентах. За свою карьеру актер был номинирован на премии “Оскар”, “Золотой глобус” и BAFTA.