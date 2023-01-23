Приехала: Сбежавшую Пугачеву заметили в России

Примадонна российской эстрады уже не один месяц находится в Израиле. Артистка предпочла жизнь на чужбине рядом с мужем, любимое занятие которого – поливать грязью годами кормившую его страну. Говорят, что Алла Пугачева уехала с концами, ведь по Сети даже распространилась информация о наличии у нее израильского гражданства.

После своего отъезда певица, кажется, поддалась настроению своего мужа и напоследок оскорбила своих соотечественников, назвав их холопами и рабами. Этот поступок раскритиковали многие публичные личности. К слову, поведение артистки шокировало и заместителя председателя Госдумы РФ Шолбана Кара-оола.

Политик, который, к слову, родом из Республики Тыва, вспомнил времена, когда Алла Пугачева была совсем другой. В его памяти остался момент, когда сбежавшую из Москвы звезду заметили в далекой Туве, которая входит в состав Российской Федерации. Звезда приехала туда, а Шолбан Кара-оол тогда испытывал к ней теплые чувства. Но сейчас мнение переменилось.

“Так потерялась в моих глазах, просто исчезла”, – говорит политик.

Впрочем, он уверен, что настанет момент, и все сбежавшие артисты, в том числе и жена Максима Галкина*, вернутся домой. Произойдет это, когда наша страна “отстоит свою правду”, а Алла Пугачева и ее коллеги “с поникшими глазами” приедут, не сумев “выжить без своих корней”.