 

Столкнувшаяся с изменой Семенович выдала все подробности: Кто, как, когда, с кем и зачем

23.01.2023, 9:58, Разное
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42-летняя Анна Семенович
в конце прошло года призналась — ее сердце несвободно. Нового избранники
артистка пока не показывает, но поклонники догадались — между Анной и мужчиной
уже все серьезно. Пока экс-солистка “Блестящих” подбирает обручальное
кольцо, фанаты закидывают ее вопросами о возлюбленном.

Так, Семенович заявила,
что не смогла бы жить с несостоятельным мужчиной. Навык зарабатывать — это важная
мужская черта по версии звезды. Поклонники предположили, что новый мужчина Анны
человек не бедный.

Не прошла мимо и
такая щепетильная тема, как измена. В микроблоге Анна Семенович решила раскрыть
этот вопрос и поделиться своим, слегка нестандартным мнением. По словам звезды,
столкнувшаяся с изменой, она бы не хотела знать об похождениях возлюбленного.
Однако, с другой стороны, обстоятельства события могут и оправдать мужчину.

“Сначала я к
этому очень критично относилась. Сейчас мое мнение немножко поменялось: смотря
кто, как, когда, с кем и зачем”, — рассуждает Анна Семенович.

Вот так певица и
выдала все подробности своих отношений. Остается только ждать, когда лицо и имя
избранника Семенович появятся в микроблоге.


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