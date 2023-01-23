 

Президент Владимир Путин заявил о способности ЕАЭС стать одним из мощных полюсов многополярного мира

23.01.2023, 9:50, Новости дня
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Евразийский экономический союз имеет все необходимые возможности для становления одним из мощных и самодостаточных полюсов нового многополярного мира, сообщил глава государства Владимир Путин.

По словам Путина, одним из сильных достижений стала тесная интеграция внутри объединения в связи с проблематикой, связанной с активизацией санкционного режима и пандемией. Среди основных проблем он выделил бедность населения, изменение климата, дефицит энергоресурсов, а также продовольствия и воды.

ЕАЭС обладает всеми возможностями для того, чтобы стать центром «притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству государств», приведены слова российского лидера на сайте Кремля.

Путин предложил участникам союза сверстать новый план действий до 2030 и 2045 годов. Также он посоветовал возобновить совместную работу в области цифровой трансформации и развить технологический потенциал, проанализировать реализацию «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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