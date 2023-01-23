Немецкий политик Рой: Просьбу Мельника о поставке Киеву истребителей Бандера бы оценил

Просьба замглавы МИД Украины Андрея Мельника о поставках Украине истребителей Tornado понравилась бы основателю Организации украинских националистов* (ОУН*) Степану Бандере, сообщил немецкий политик Даниэль Рой.

Как сообщил Рой, Бандера был бы в восторге от работы Мельника, информирует радио Sputnik.

Ранее замглавы МИД Андрей Мельник предложил Берлину передать Украине сотню истребителей Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации.

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