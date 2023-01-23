 

Из-за удорожания аренды в Тбилиси московские психологи, учащие бороться с паникой, подняли цены на свои услуги

23.01.2023, 9:33, Разное
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По данным Росстата, средняя стоимость консультации у онлайн-психолога в Москве за прошлый год выросла в среднем на 170% в связи с ажиотажным спросом и изменением режима работы самих психологов.

В последний раз цена выросла в конце декабря в связи с ростом цен аренды в Тбилиси и Ереване, где в настоящее время проживает 95% таких специалистов.

Наибольшей популярностью пользуются такие услуги психологов, как борьба с собственными страхами, тренинги по противостоянию панике, курсы критического мышления и сопротивления стадному инстинкту. Многие специалисты не только подняли цены, но и перешли в онлайн-режим, хотя некоторым удалось сохранить большую часть своей клиентуры даже после переезда в Грузию или Стамбул. Также многие психологи признаются, что из-за переезда с ними случилось выгорание, они выпали из потока и потеряли возможность регулярно приобретать необходимые антидепрессанты, купить которые в Тбилиси оказалось сложно.

– Я переехала в Тбилиси в начале марта, – поделилась с изданием психологиня Люда Кауфманн. – Просто бросила в чемодан всё самое необходимое – вейп, пачку антидепрессантов, зимние сапоги – и поехала в никуда. Смутно помню тот день, как в тумане. Осознанность ко мне вернулась, когда я сидела на какой-то кухне на окраине города и подписывала договор аренды. Я тогда даже не посмотрела, сколько это стоит, и теперь не знаю, как свести концы с концами. Владелец квартиры каждый месяц имеет право увеличивать цену аренды, сейчас я плачу 2000 евро в месяц. Многие мои клиенты тоже здесь, они говорят, что без моих консультаций наверняка бы запаниковали и наделали каких-нибудь глупостей. Я рада, что могу помогать людям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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