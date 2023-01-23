Неподвижное лицо и опущенная нижняя губа: попавшую в монастырь Ивлееву осмотрели врачи

В прошлом году на

экранах появилась первая серьезная актерская работа блогера Насти Ивлеевой.

Девушка снялась в фильме “Монастырь”, сюжет которого крутится вокруг эскортницы,

укрывающейся в стенах религиозного мира. Попавшую в монастырь героиню Насти

Ивлеевой ждут серьезные трансформации.

После премьеры фильма

31-летняя блогерша продолжила активно вести свои социальные сети. В период

праздников поклонники заметили небольшие перемены в лице звезды. Настя,

конечно, не скрывает, что регулярно посещает косметолога, но в этот раз что-то

пошло не так. Фото Ивлеевой для Пятого канала осмотрела врач-дерматолог и косметолог Ольга

Забненкова.

По словам

эксперта, в лице Насти Ивлеевой оказалось слишком много препарата

ботулотоксина, или по-другому ботокса. Чрезмерные дозы и неправильное введение дает

негативный эффект вместо желаемого, в результате лицо становится неподвижно, а

нижняя губа неестественно опускается.

“Хотели как

лучше — получили как бывает”, — досадно подмечает врач-косметолог.

Однако, не все

так страшно. Действие препарата сходит на нет через несколько месяцев. По прогнозам

эксперта, полгода и лицо Насти Ивлеевой будет таким же, как и до всех процедур.