 

Неподвижное лицо и опущенная нижняя губа: попавшую в монастырь Ивлееву осмотрели врачи

23.01.2023, 8:35, Разное
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В прошлом году на
экранах появилась первая серьезная актерская работа блогера Насти Ивлеевой.
Девушка снялась в фильме “Монастырь”, сюжет которого крутится вокруг эскортницы,
укрывающейся в стенах религиозного мира. Попавшую в монастырь героиню Насти
Ивлеевой ждут серьезные трансформации.

После премьеры фильма
31-летняя блогерша продолжила активно вести свои социальные сети. В период
праздников поклонники заметили небольшие перемены в лице звезды. Настя,
конечно, не скрывает, что регулярно посещает косметолога, но в этот раз что-то
пошло не так. Фото Ивлеевой для Пятого канала осмотрела врач-дерматолог и косметолог Ольга
Забненкова.

По словам
эксперта, в лице Насти Ивлеевой оказалось слишком много препарата
ботулотоксина, или по-другому ботокса. Чрезмерные дозы и неправильное введение дает
негативный эффект вместо желаемого, в результате лицо становится неподвижно, а
нижняя губа неестественно опускается.

“Хотели как
лучше — получили как бывает”, — досадно подмечает врач-косметолог.

Однако, не все
так страшно. Действие препарата сходит на нет через несколько месяцев. По прогнозам
эксперта, полгода и лицо Насти Ивлеевой будет таким же, как и до всех процедур.


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