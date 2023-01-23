Неподвижное лицо и опущенная нижняя губа: попавшую в монастырь Ивлееву осмотрели врачи
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В прошлом году на
экранах появилась первая серьезная актерская работа блогера Насти Ивлеевой.
Девушка снялась в фильме “Монастырь”, сюжет которого крутится вокруг эскортницы,
укрывающейся в стенах религиозного мира. Попавшую в монастырь героиню Насти
Ивлеевой ждут серьезные трансформации.
После премьеры фильма
31-летняя блогерша продолжила активно вести свои социальные сети. В период
праздников поклонники заметили небольшие перемены в лице звезды. Настя,
конечно, не скрывает, что регулярно посещает косметолога, но в этот раз что-то
пошло не так. Фото Ивлеевой для Пятого канала осмотрела врач-дерматолог и косметолог Ольга
Забненкова.
По словам
эксперта, в лице Насти Ивлеевой оказалось слишком много препарата
ботулотоксина, или по-другому ботокса. Чрезмерные дозы и неправильное введение дает
негативный эффект вместо желаемого, в результате лицо становится неподвижно, а
нижняя губа неестественно опускается.
“Хотели как
лучше — получили как бывает”, — досадно подмечает врач-косметолог.
Однако, не все
так страшно. Действие препарата сходит на нет через несколько месяцев. По прогнозам
эксперта, полгода и лицо Насти Ивлеевой будет таким же, как и до всех процедур.
Смотреть комментарии → Комментариев нет