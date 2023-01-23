 

Мировые цены на нефть продемонстрировали снижение на фоне празднования Нового года по лунному календарю

23.01.2023, 8:27, Новости дня
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Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали небольшое снижение, его связывают с отмечанием в Азии Нового года по лунному календарю.

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.26 снизилась на 0,4%, достигая 87,28 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,36%, до 81,35 доллара, передает РИА «Новости».

До открытия рынков Европы и США объем торгов был снижен, так как в Восточной Азии отмечается Новый год. Закрыты рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи, а КНР является одним из крупнейших потребителей нефти.

Инвесторы в данный момент продолжают оценивать перспективы спроса со стороны Китая на фоне ожиданий восстановления экономики страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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