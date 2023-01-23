AP: У ядерных ракетчиков США обнаружили высокую заболеваемость раком крови

У многих служащих на военной базе Мальмстрем в США с ядерным оружием обнаружена высокая заболеваемость раком крови, сообщила обозреватель Associated Press Тара Копп.

Согласно статье, в январе подполковник Космических сил США Дэниел Сибек рассказал, что у девяти офицеров диагностирована неходжкинская лимфома, один из заболевших погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

По информации Копп, в Штатах рак крови встречается в среднем у 19 из 100 тыс. человек. При этом журналистка уточнила, что на военной базе Мальмстрем служат порядка 3,3 тыс. военных, около 400 из них – ракетчики.

Публицист отмечает, что ракетчики опускаются глубоко под землю на закрытых лифтах в маленький опербункер, который снаружи оснащен толстой стеной из стали и бетона. При этом часто служащие находятся в таком бункере несколько дней, чтобы в случае необходимости по указу президента США дать старт к запуску ядерной ракеты.

Ранее американские ученые создали VR-игру, позволяющую смоделировать американский ответ на удар «300 ядерными ракетами России» по Соединенным Штатам, игрокам предлагается роль президента США.

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