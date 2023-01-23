В посольстве Малайзии заявили о намерении увеличить экспорт автозапчастей в Россию

Малайзия хотела бы нарастить экспорт в Россию автозапчастей, сообщил торговый советник малайзийского посольства Хайфил Элми Джамил.

По его словам, поскольку спрос на автозапчасти в РФ растет, Малайзия активно продвигает свои продукты и услуги в РФ и побуждает экспортеров расширять присутствие на российском рынке, в первую очередь экспорт касается динамиков и антенн, шин для легковых автомобилей, аккумуляторов, масляных и топливных фильтров, автомобильных аудиосистем, тормозов, сцеплений, амортизаторов, колес, рулей, коробок передач, глушителей и выхлопных труб, а также автосигнализаций и свечей зажигания, передает РИА «Новости».

Ранее производитель запчастей из Миасса «Трек» в Челябинской области в два раза нарастил продажи для машин, чьи производители покинули рынок России.

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