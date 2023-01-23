 

Минобороны РФ: Начато возведение крупного водовода из Ростовской области на Донбасс

23.01.2023, 7:05, Новости дня
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Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ приступили к строительству крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, сообщили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ приступили к строительству крупного водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой. В ведомстве уточнили, что новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец – Донбасс, мощность водовода составит до 300 тыс. кубических метров воды в сутки, передает ТАСС.

Это уже восьмой водовод, возводимый силами Минобороны РФ для обеспечения водой жителей освобожденных территорий. Ранее военные строители возвели и запустили Черновский водовод под Дебальцево, водоводы в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец – Донбасс и другие.

Как уточнили в Минобороны, замглавы ведомства Тимур Иванов в составе рабочей группы совместно с заместителем руководителя Федерального казначейства РФ Эли Исаевым на вертолете совершили облет районов строительства объектов водовода на территории ДНР.

Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тыс. кубических метров. На объектах водовода уже задействовано 1600 военных строителей и около 800 единиц техники. Национальный центр управления обороной РФ осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг хода строительства и контроль поставляемых на площадки стройматериалов.

В Минобороны добавили, что сейчас проводятся археологические раскопки и геологические работы, устройство траншей, укладка дорожных плит, доставка и отгрузка магистральных труб, срезка растительного слоя и устройство котлованов под резервуары.

Напомним, в конце июля минувшего года коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырех районах Мариуполя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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