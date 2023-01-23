Минобороны: Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области огнем из самоходных гаубиц 2С3 «Акация»

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа успешно отработали по боевым позициям украинских военных в зоне проведения спецоперации в Запорожской области, сообщило Минобороны.

Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают вести наступательные действия на запорожском направлении. Артиллеристы ЮВО, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений, наносят интенсивные удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам техники украинских военных, доставляющим подкрепления, передает РИА «Новости».

При выполнении огневых задач расчетом по данным разведки военные обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили. Корректировка огня велась расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин в круглосуточном режиме.

Накануне в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.

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