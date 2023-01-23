 

Глава МИД РФ Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику с рабочим визитом

23.01.2023, 7:05, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом.

Самолет главы МИД РФ приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф. Как ожидается, в столице Южно-Африканской Республики Претории Лавров встретится с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, передает ТАСС.

Среди наиболее вероятных тем переговоров будет подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму Россия – Африка, который пройдет 26–29 июля в Петербурге.

Министры традиционно не упускают возможности обменяться мнениями по насыщенной двусторонней повестке и ключевым событиям на международной арене. Они также могут обсудить актуальные вопросы взаимодействия в БРИКС, где в 2023 году председательствует ЮАР, а также совместную работу на других международных площадках.

Ранее стало известно, что носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР. Как сообщалось, учения пройдут у берегов Южно-Африканской Республики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия и Африка могут помочь друг другу в борьбе против Запада.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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