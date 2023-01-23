 

Иран грозит признать армии европейских стран «террористическими организациями»

23.01.2023, 6:02, Разное
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Европейские лидеры обсуждают, не включить ли им Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций, пишет Le Figaro. Однако Иран в ответ грозится признать террористическими армии европейских государств.


AP

Иран готовит ответные меры на случай, если Евросоюз решит внести Корпус стражей исламской революции в свой чёрный список. Об этом предупредил глава МИД Ирана, пишет Le Figaro. Дело в том, что в четверг депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую европейские власти включить Революционную гвардию, как иначе называют это военно-политическое формирование Ирана, в список «террористических организаций» ЕС.

И теперь в качестве возможной ответной меры парламент Ирана изучает условия для внесения подразделений армий европейских стран в его собственный террористический список, сообщил министр иностранных дел на своей странице в Twitter. Председатель парламента Ирана тоже заявил, что Тегеран «незамедлительно и твёрдо отреагирует», если ЕС примет обещанные меры против его военных.

Впрочем, европейские дипломаты отмечают, что решение ещё не принято. Но ожидается, что уже в понедельник министры иностранных дел 27 стран ЕС договорятся о новых санкциях против 37 иранских граждан и компаний, которые причастны к подавлению протестов. В их числе и Корпус стражей исламской революции.

Иранские власти, в свою очередь, считают протесты беспорядками, которые происходят при поощрении со стороны враждебных Ирану стран и организаций, пишет Le Figaro.

 


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