Как взрослому защитить свое мнение при общении с родителями: три совета психолога

Последние годы в

обществе все крепче устанавливается принцип защиты личных границ. Речь идет не

только о личной правоте, но и защите своего мнения и желаний. Как правило,

договориться людям одного поколения гораздо проще, чем разных. Особенно, если

речь идет о родителях. Но как уже взрослому человек защитить свое мнение при

общении с родителями, не испортив при этом отношений?

Психолог и доктор

наук Юлия Хадарцева поделилась тремя советами, как общаться с родными, если

взгляды не совпадают.

Прежде всего, начните

разговоре с позиции “Я”. Не используйте “ты-понятия”, а

поделитель своими чувствами и переживаниями по теме. Не обвиняйте собеседника,

не настаивайте на правоте, и не учите.

Во-вторых,

проявите уважение. Покажите родителям, что вам важно их мнение, даже если вы не

согласны. В голове всегда стоит помнить — истины не существует, у каждого

человека может быть свой взгляд на устройство мира.

И, конечно,

помните — отношения с близкими гораздо важнее любого спора. Взрослый человек

способен принимать точку зрения оппонента. Вы не можете перевоспитать

родителей, и никто не обязан делать так, как вы сказали.

“В семейной

системе родители находятся на ступень выше, и наша задача не обучать их, а

принять такими, какие они есть”, — поясняет эксперт.