Как взрослому защитить свое мнение при общении с родителями: три совета психолога
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Последние годы в
обществе все крепче устанавливается принцип защиты личных границ. Речь идет не
только о личной правоте, но и защите своего мнения и желаний. Как правило,
договориться людям одного поколения гораздо проще, чем разных. Особенно, если
речь идет о родителях. Но как уже взрослому человек защитить свое мнение при
общении с родителями, не испортив при этом отношений?
Психолог и доктор
наук Юлия Хадарцева поделилась тремя советами, как общаться с родными, если
взгляды не совпадают.
Прежде всего, начните
разговоре с позиции “Я”. Не используйте “ты-понятия”, а
поделитель своими чувствами и переживаниями по теме. Не обвиняйте собеседника,
не настаивайте на правоте, и не учите.
Во-вторых,
проявите уважение. Покажите родителям, что вам важно их мнение, даже если вы не
согласны. В голове всегда стоит помнить — истины не существует, у каждого
человека может быть свой взгляд на устройство мира.
И, конечно,
помните — отношения с близкими гораздо важнее любого спора. Взрослый человек
способен принимать точку зрения оппонента. Вы не можете перевоспитать
родителей, и никто не обязан делать так, как вы сказали.
“В семейной
системе родители находятся на ступень выше, и наша задача не обучать их, а
принять такими, какие они есть”, — поясняет эксперт.
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