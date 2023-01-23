Политолог: США пытаются повесить на Германию ответственность за поражение ВСУ

США отказываются посылать танки Abrams Украине, но вынуждают сделать это Германию. Политолог, журналист-международник Тигран Мелоян считает, что таким образом Вашингтон выходит сухим из воды: ВСУ проигрывают, потому что Берлин не желает должным образом помогать Украине.

«Следующим шагом становится то, что Вашингтону удается заставить союзников, у которых на вооружении стоят немецкие танки Leopard, отправить их на Украину (и европейцы заплатят за отправку их туда), после чего отданные танки в этих странах будут заменены на американскую технику. Это, в свою очередь, приведет к тому, что Германия потеряет свой бизнес (в сфере ВПК), а США его приобретут. Вот что значит быть союзником США (здесь еще можно вспомнить про подрыв «Северных потоков» и благоприятные условия для переезда европейского бизнеса в Штаты)», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2, если США передадут танки Abrams Киеву. США отказались, отметив, что это невыгодно, так как танки расходуют много бензина.

Позже The New York Times сообщила, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Киева.

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