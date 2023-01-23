 

Военно-дипломатический источник: Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР

23.01.2023, 5:40, Новости дня
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Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» после пополнения запасов в сирийском Тартусе примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР, сообщил военно-дипломатический источник.

По словам источника, выполняющий задачи дальнего похода фрегат «Адмирал Горшков» зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, после чего примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР, передает ТАСС.

Согласно сообщению Минобороны ЮАР, совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР пройдут в период с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана. Целью учений является обмен навыками и укрепление процветающих отношений между странами.

Минобороны ЮАР напомнило, что первые подобные трехсторонние учения прошли в ноябре 2019 года в районе Кейптауна на юго-западе ЮАР в водах Атлантического океана. На этот раз зоной учений станет акватория от города Дурбан до залива Ричардс-Бей, которые находятся на расстоянии 87 морских миль (161 км) друг от друга.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу. Глава государства подчеркнул, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» не имеет аналогов в мире.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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