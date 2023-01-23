 

Главы МВД Германии и Франции Нэнси Фезер и Жеральд Дарманен подписали соглашение о совместном патрулировании госграницы

23.01.2023, 5:40, Новости дня
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Германия и Франция договорились о совместном патрулировании границы между двумя странами в целях борьбы с нелегальной миграцией, соответствующее соглашение подписали в Париже глава МВД ФРГ Нэнси Фезер и ее французский коллега Жеральд Дарманен.

Как сообщило Министерство внутренних дел ФРГ, было согласовано, что германо-французская оперативная группа может быть использована для обеспечения безопасности крупных мероприятий на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже, а также в совместных операциях по пограничному контролю, передает ТАСС.

Напомним, в декабре минувшего года возглавляющий ведущую фракцию Европарламента – Европейскую народную партию –Манфред Вебер не исключил возведения заграждений на границе ЕС для защиты Евросоюза от мигрантов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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