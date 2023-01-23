Гуманоид и лесорубы

В июле 1955 года лесоруб, который предпочел сохранить анонимность, работал в лесу в районе Ботнического залива в Вестра-Норрланде, в Швеции, вместе со своими двумя братьями.

В какой-то момент все трое услышали очень громкий и непонятный шум, который они описали как звук, похожий на как если бы очень большое животное дико металось в кустах.

Прислушиваясь к этому таинственному шуму, шороху и треску ветвей и кустарника, они увидели над собой сигарообразный объект, который летел настолько низко, что задевал верхушки деревьев. На мужчин лавиной посыпались обломки ветвей и листьев.

Сначала они подумали, что это потерпел крушение небольшой самолет, так что когда объект пролетел над ними, они побежали в ту сторону, куда он падал. А то, что он определенно падал, было очевидно, объект быстро терял высоту.

“Я не знаю, чего мы ожидали, может быть, оглушительного грохота, когда произошло столкновение самолета с землей, но этого не произошло. Не было слышно ни звука, просто гигантская вспышка света охватила все вокруг, как огромная фотовспышка, так что солнечный свет почти исчез.

Свет был настолько ярким, что мы могли видеть сквозь деревья. На секунду я смог увидеть даже семена деревьев, и они были более одного метра в диаметре, как на рентгеновском снимке.

Через несколько секунд пришла вакуумная волна, засасывающая все к центру света. Мы все трое полетели вперед, мимо нас пролетали ветки и листья.

Все это, вероятно, длилось всего долю секунды, но я до сих пор помню, как врезался в дерево, время остановилось, и вся моя жизнь мгновенно прокрутилась в моей голове. Даже обычные звуки леса прекратились”.

Когда три лесоруба наконец добрались дом места, куда, как им показалось, упал самолет, они оказались на поляне, где почему-то не было видно ни самолета, ни другой техники. Валялись поврежденные деревья, куча сломанных веток, но никаких останков самолета.

Зато они обнаружили на ветках живое человекоподобное существо. Это был очень низкорослый человечек, на вид около 110-120 см в высоту, вокруг тела которого “вибрировал” странный белый свет, “как ореол”.

Существо поначалу казалось мертвым, и один из братьев протянул руку, чтобы коснуться безжизненного тела, он тут же одернул руку, так как получил сильный удар током. А потом человечек открыл глаза сказал на идеальном шведском языке: “Не прикасайся ко мне, это принесет тебе только проблемы”.

“После этого я тут же успокоился и внимательно осмотрел его. Он не был карликом в широком смысле слова. Он был очень пропорционально сложен, с широкими плечами и нормальными чертами лица. Его кожа была желтоватой, как у азиата. Глаза были глубоко посаженными и черными, без белков.

Его лицо было покрыто синяками с парой больших ран на подбородке и на лбу. Кровь не текла, но кожа вокруг ран казалась влажной. Макушка его головы была слегка покрыта пушком волос почти белого цвета. Мочки ушей были единым целым с шеей и напоминали плавники акулы. Губы были морщинистыми, узкими и бесцветными.

Когда он ободряюще улыбался, что он делал часто, он обнажал ряд мелких зубов в верхней и в нижней челюсти. Я особенно отметил, что его клыки были плоскими и такими же широкими, как два наших передних зуба.

Его руки были маленькими с пятью тонкими пальцами без ногтей, и когда он двигал рукой, казалось, что безымянный палец сросся с мизинцем, потому что они двигались синхронно.

Его одежда была словно из красноватого металла и, казалось, плотно прилегала к телу. Голова и руки были свободны, но на ногах одежда переходила в пару закрытых ботинок 35-37 размера.

Подошвы ботинок были ребристыми и вибрировали, и на мгновение я подумал о гусеницах на танке. Незнакомец посмотрел на меня и слегка кивнул. Не было никаких сомнений, что он знал, о чем я думал.

С этими ботинками он мог бы кататься по поверхности вперед и назад, даже не двигая ногами. Вокруг талии у него был широкий серебристый металлический пояс с необычно большой пряжкой, который слегка светился светло-голубым оттенком, который позже, когда он был мертв, стал темно-синим.

В середине пряжки был знак желтого цвета — UV — он выглядел как буква V, которая была включена в букву U.”

Странное существо сказало лесорубу, что его выбросило из его космического корабля, он тяжело ранен и сейчас умирает. Затем он достал из кармана прямоугольный предмет размером со спичечный коробок и с 12 небольшими углублениями. Потом он достал другой предмет, похожий на карандаш, и потыкал в некоторые углубления первого предмета, прежде чем бросить этот предмет в кусты.

Затем пришелец сказал лесорубу, чтобы он не прикасался к нему, и что тот предмет был самонаводящийся маяк, чтобы его спутники знали, куда они должны прийти, чтобы забрать его тело, когда он умрет.

Затем произошла любопытная вещь. Два брата, казалось, были дезориентированы и ушли с поляны, оставив главного очевидца наедине с умирающим существом в лесу:

“Незнакомец некоторое время лежал, как будто спал. Его руки были крепко сжаты, и было очевидно, что он испытывал сильную боль. Потом мои братья внезапно растерялись, посмотрели друг на друга, а затем, не говоря ни слова, вернулись в лес. Позже, спустя годы, вспоминая этот инцидент, я убежден, что незнакомец так или иначе попросил моих братьев уйти, не сказав ни слова.

Я сидел, разговаривал и слушал его в течение двух часов, прежде чем он умер. Незадолго до смерти незнакомец дал мне свернутый пакет из невидимого кармана и сказал: “Когда я умру, свет исчезнет из моего тела, и с помощью двух других мужчин вы положите меня в этот мешок и отнесете в реку, где я исчезну. Затем вы должны тщательно помыться в воде, чтобы не заболеть”.

Теперь он тяжело дышал и я видел, что конец близок. Ореол вокруг его тела стал слабее и постепенно исчез. Его светло-голубая пряжка постепенно темнела. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Он сказал что-то на языке, которого я никогда не слышал ни до, ни после.

Внезапно он перешел на шведский, и я услышал последние пару предложений: “Вы приехали без всякого желания и уезжаете против своего собственного желания. Наша жизнь подобна испарению”.

Он сказал еще несколько слов, но его голос был таким слабым, что я их не расслышал. Я убежден, что он молился какому-то божеству перед смертью. Я был очень тронут”.

Затем братья вернулись, выглядя немного ошеломленными и смущенными, как будто они не совсем уверены в том, что с ними только что произошло или зачем они ушли. Мужчины положили мертвого инопланетянина в мешок и отнесли его к реке, заметив, что мешок пахнет серой и обжигает им руки. Когда они опустили мешок в воду, тело и мешок растворились.

“Когда пакет попал в воду, он начал пузыриться вокруг него, и мы поняли, что начался какой-то химический процесс. Через 5 минут от мешка и тела ничего не осталось, и я подумал, что, возможно, незнакомец надеялся упасть в реку для быстрой смерти, вместо того, чтобы лежать пару часов, страдая. Вероятно, он предпочел бы умереть в одиночестве, думая о своем доме, находящемся за много световых лет отсюда.”

Через несколько дней после этого инцидента лесоруб снова пошел в тот район, чтобы найти выброшенный пришельцем прямоугольный предмет, но нашел лишь тот предмет, который был похож на карандаш. Он сохранил его как память и как доказательство того, что все это ему не приснилось.

После этого он хранил эту историю при себе в течение многих лет. Только когда он поговорил с исследователем НЛО по имени Джон Фонтейн, который написал обо всем этом в статье под названием “Гуманоид умирает в Швеции”, история стала достоянием гласности.

Фонтейн лично разговаривал с лесорубом и, похоже, был единственным, с кем этот человек когда-либо говорил об этом, но проблема была в том, что очевидец даже ему никогда полностью не раскрывал подробности своего долгого разговора с инопланетянином, когда они были одни:

“О чем они говорили в течение этих двух часов, я не смог заставить свидетеля рассказать. Я умолял и убеждал его, но он не сказал мне ничего, только несколько нижеследующих фрагментов.

Он сказал, что пришелец прибыл из места, расположенного поблизости от созвездия, которое мы называем Орлом. Несколько рас из космоса посетили Землю и некоторые настолько продвинулись вперед, что мы могли бы увидеть их только тогда, когда они материализовались или дематериализовались, чтобы посетить параллельную вселенную на орбите Земли.

Некоторые пришельцы держали людей на земле под наблюдением и делали это в течение тысячелетий, в то время как другие брали земные образцы с целью более поздних поселений, а третьи имели контакты с человечеством на протяжении веков. Вот и все”, – писал Фонтейн.