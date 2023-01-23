 

Экономист Любич: Единая валюта Аргентины и Бразилии выгодна России

23.01.2023, 4:15, Новости дня
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Единая валюта крупнейших экономик Латинской Америки позволит многократно увеличить поставки наших товаров и технологий в регион, а также перевести политические связи во взаимную экономическую выгоду. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Антон Любич. Ранее стало известно, что Бразилия и Аргентина планируют объявить о начале подготовительной работы по созданию единой валюты.

«Если введение общей валюты двух крупнейших экономик Латинской Америки состоится, это положительно скажется для обеих стран. Беда Бразилии и особенно Аргентины – обесценивание валюты в популистских целях. Это бьет по покупательной способности населения и делает невозможными долгосрочные инвестиции в модернизацию экономики», – рассказал экономист Антон Любич.

«В валютном союзе осуществить такой «фокус» будет гораздо сложнее. Значит, валюта будет крепче и надежнее. Это даст им возможность в полной мере раскрыться как очень интересному рынку и направлению для инвестиций. А также снизит зависимость крупнейших экономик Латинской Америки от доллара», – отмечает собеседник.

«Вместе с тем я бы не торопил события. Первое соглашение о введении общей валюты между Аргентиной и Бразилией было подписано еще в 1987 году. С тех пор практически не было никаких шагов по его реализации, а обе страны за это время успели несколько раз поменять свои национальные валюты», – напомнил он.

«Единая валюта в этих странах также крайне выгодна для интересов РФ в регионе. Она сможет повысить платежеспособность Аргентины и Бразилии, а также позволит интенсифицировать поставки российских товаров и технологий в регион, перевести политические связи в плоскость достижения взаимной экономической выгоды», – считает эксперт.

«Главная сложность, она же искушение на пути к валютному союзу – это необходимость для правительств обоих государств принять взаимные обязательства об ответственной бюджетной политике, принять добровольные ограничения в интересах долгосрочного развития», – отмечает Любич.

Ранее газета Financial Times сообщила, что на саммите в Буэнос-Айресе будет обсуждаться план того, как новая валюта может стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара США.

«(Две крупнейших экономики Латинской Америки) примут решение о начале изучения параметров, необходимых для создания единой валюты, которые включают в себя все – от налоговых вопросов до размеров экономики и роли центральных банков», – сообщил министр экономики Аргентины Серджио Масса. Отмечается, что обе страны обсуждали эту идею еще в 2019 году, но тогда их не поддержал Центральный банк Бразилии. По данным издания, Аргентина и Бразилия планируют пригласить и другие страны Латинской Америки присоединиться к их плану.

Ранее Бразилия и Уругвай отказались от взаимных расчетов в долларах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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