Народный артист России Валерий Афанасьев рассказал о госпитализации из-за полученной во время спектакля в Москве травмы

Народный артист РФ Валерий Афанасьев госпитализирован из-за полученной во время спектакля в Москве травмы, рассказал пострадавший актер.

Афанасьев сообщил, что во время спектакля получил травму и сейчас находится в палате. Актер заверил 5-tv.ru, что чувствует себя «прекрасно», у него «все нормально». Как сообщается, Афанасьев получил травму во время спектакля «Горячее сердце» в Малом театре в Москве, передает РИА «Новости».

Афанасьев известен широкому зрителю благодарю работе в таких картинах, как «Гардемарины, вперед!», Ширли-Мырли, Кухня в Париже, «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», Калашников.

Напомним, в прошлую среду стало известно, что народную артистку РФ Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника.

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