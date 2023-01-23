Президент Украины Зеленский: Поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят, так как Вооруженным силам Украины противостоит российская армия.

Зеленский сообщил в интервью немецкому телеканалу ARD, что передача Киеву десяти, 20 или 50 танков не решит проблему, так как Вооруженным силам Украины противостоит российская армия, у которой якобы тысяча танков. При этом Зеленский отметил, что поставка танков мотивирует ВСУ, передает ТАСС.

Между тем, как сообщило итальянское издание «Куотидьяно национале», страны Запада смогут поставить Украине гораздо меньше танков Leopard, чем запрашивает Киев. По подсчетам издания, к весне Украина может получить от 33 до 73 боевых танков, к началу лета – в общей сложности 87 единиц, что намного меньше запрашиваемых Украиной 300 машин.

По имеющимся у издания сведениям, к этому количеству могут быть добавлены еще около 22 танков Leopard 2 и 88 танков Leopard 1 непосредственно от производителя, но их Киев получит только в конце 2023 года – начале 2024 года. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild am Sonntag, которое было опубликовано 15 января, утверждал, что потребуется год, чтобы подготовить танки для Киева.

В частности, по оценкам «Куотидьяно национале», от Германии Киев, вероятно, мог бы получить 19 танков Leopard 2, от Польши – еще 14, Финляндии – десять, а Нидерланды способны предоставить около 40 единиц. Издание допускает, что боевые машины такого типа могут направить также Дания и Португалия.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.

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