Мнение: О принудительной изоляции Путина… Ничто не предвещало?

Вот ровно то, о чём все умудрённые эксперты-кремленологи говорили с умным и понимающим видом, что яростно отрицали всякие кремлёвские и прокремлёвские агитаторы на зарплате, про что с тревогой или с надеждой рассуждали «пикейные жилеты» и диванные спецы — ровно это и случилось.

Изоляция!

Практически полная, абсолютно принудительная и теперь уже, вероятно, окончательная. Из которой может быть только один выход…

Вот такая карта попалась на глаза. Наглядно показывающая, как 24.02.22 не раскололо мир, а, напротив, объединило его в стремлении сколь можно скоро и полно изолировать одного политического лидера, решившего на старости лет поиграть в «кузькину мать». Ну и, разумеется, вместе со всей страной: так и дешевле, и надёжнее.

Конечно, как и в любом инструменте пропаганды, — а сейчас на Западе практически не осталось непредвзятой и объективной информации, одна лишь #пропаганда, — здесь много неточностей. Можно ли считать действия Марокко по продаже старых советских танков через Чехию и фирмы-прокладки, совершённые под давлением «коалиции Рамштайн», реальной военной поддержкой? И можно ли считать Индию с Китаем, которые успешно ведут свою игру в духе «и нашим, и вашим», снимая сливки, участием в той самой поддержке? Но в целом, даже если оставить только «синих» против «красных», масштабы принудительной изоляции России вместе с её бессменным уже 23 года «национальным лидером» всё равно огромны. Почти как у Ирака после 1991 года.

Ну и какие у него шансы выскочить из этой ловушки?

А у загнанной туда же вместе с ним страны?

И кто скажет, что «ничто же не предвещало»?

—