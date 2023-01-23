Мнение: Лучше не знать

В РФ – прямо-таки бунт на корабле. Какой-то очередной подвыпивший депутат оборзел настолько, что предложил исключить из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Причем депутат не простой – целый замглавы фракции «Единой России» в ГД РФ. Автора «Архипелага» он уличил в том, что тот «вымарал в грязи свою родину», и предложил вместо «гнусного пасквиля» вернуть в программу «Молодую гвардию» и «Повесть о настоящем человеке».

Все б ничего – вот только «Архипелаг» включили в обязательную программу школ не так давно – в 2009 году; и было это сделано по предложению тогдашнего председателя правительства РФ, коим числился некто В.В.Путин. Получается – «Единая Россия» занялась ревизионизмом, что ли? Еще при живом Путине В.В. требует пересматривать его решения? Может, тогда зампред ЕР заодно и против СВО выскажется? Было бы интересно.

Занятно наблюдать за тем, как российское дико инфантильное общество, получив по зубам в 90е годы, последовательно «откатывается» обратно, к своим, так сказать, истокам. Важно лишь понимать, что наши «истоки» это не какая-то там тысячелетняя Русь с гармошками и медведями на веревке – о которой на самом деле никто не имеет понятия, а главное – в гробу видал.

В принципе – хороший холодный душ для тех розово-идеалистичных представителей «прогрессивной общественности», кто до сих пор свято верит в инфернального и могущественного Чорного Властелина Путина, от которого в России (да и в мире) всё зло, а если его убрать, то, мол, сразу же над всей РФ воссияет солнце, и все россияне вприпрыжку побегут в лоно мирового прогресса, мира и дружбы.

На деле же, боюсь, вся тайна непотопляемости Путина вовсе не в его могуществе, гении или личной дружбе с Иблисом – это было бы слишком просто. Путин правит так долго лишь потому, что он никогда не идет против течения – другими словами, не имеет вообще никаких личных убеждений, а лишь чутко слышит и воплощает волю народа, и плывет с ним по воле волн туда, куда этот народ сам жаждет приплыть.

Народ при этом, как уже было сказано, никакой не русский, а советский. А всю историю последних 20 лет путинского правления можно описать как непрекращающиеся попытки воспроизведения совка – то есть реальной матери-родины проживающего на территории РФ народонаселения. Советские жаждут воссоздать привычный свой мир – опять-таки, никакой, конечно, не «Русский», а – советский. И за эти 20 лет сильно преуспели, однако намерены сделать еще больше. Получается же!

«Отмена» Солженицына и замена его «Молодой гвардией» – шаг в том же направлении.

И дело тут вовсе не во вкусовых предпочтениях – это вопрос принципиальный. «Архипелаг» в программе или в списках «запрещенки» – вопрос отношения к истории русского Отечества в целом. Чем должна быть история РФ с точки зрения самих русских: историей государства и его побед – или историей народных страданий и вечно обманутых надежд? Материалом для острого самолюбования и национальной гордости великороссов – или историей грандиозных одиночек, которые с дальней окраины обитаемых пространств Ойкумены умудрялись приносить пользу всему человечеству, но падали чаще всего жертвой собственных соотечественников?

Солженицын – это по большей части про второе. О критическом отношении как к государству, так и к народонаселению в РФ, поскольку в здешних местах и первое, и второе обычно представляет смертельную угрозу, и расслабляться нельзя ни на минуту. На самом деле “Архипелаг” содержит едва ли не самое за все 11 лет практичное и важное знание для школьников, и если считать, что образование в принципе должно приносить какую-то пользу учащемуся, то в этом плане «Архипелаг» для молодого россиянина один полезнее целого курса физики или химии – именно с точки зрения возможностей выживания, по принципу “предупрежден – значит, вооружен”.

С этой точки зрения и намерения «депутата» ясны как день – он не хочет, чтобы школьники в России получали реальные знания и были готовы, он хочет, чтобы государство в РФ всегда могло сожрать их тепленькими. В терминах совка это звучит как «разоружить всех перед партией». Конечно, агентам государства «рабочих и крестьян» никакой Солженицын не нужен.

Им вообще не нужны в школе предметы, которые были бы способны предупредить школьников, в сколь опасном и безнадежном месте им повезло родиться.

Возможно, в этом у них заключается своеобразное милосердие. Меньше знаешь – крепче спишь.