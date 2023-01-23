 

Le Figaro – власти Буркина-Фасо хотят заменить французских солдат сближением с Россией

23.01.2023, 3:15, Разное
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Переходные власти Буркина-Фасо потребовали от французских солдат вывести своих военных с территории государства в скорейшем времени, пишет Le Figaro. При этом они стараются укрепить отношения с Россией: премьер-министр Буркина-Фасо сам приезжал в Россию и называет такое сближение «разумным выбором».


AP

Буркина-Фасо потребовала «скорейшего» вывода французских войск с её территории, пишет Le Figaro. Как сообщили источники издания, на это французам даётся месяц.  Именно такой срок заложен в соглашении двух стран от 17 декабря 2018 года. «Это не разрыв отношений с Францией. Уведомление касается только соглашений о военном сотрудничестве», — заявили власти Буркина-Фасо.

Франция — бывшая метрополия, чьи позиции в Буркина-Фасо уже несколько месяцев оспариваются. Там проходят демонстрации, которые требуют вывода французских войск с территории страны. На данный момент там размещён контингент из почти 400 французских спецназовцев.

При этом в конце сентября в Буркина-Фасо случился путч, и к власти пришло переходное правительство. Переходный президент пообещал, что «борьба за суверенитет» началась и отношения с некоторыми государствами будут пересмотрены.

На прошлой неделе Париж направил туда своего госсекретаря, которая заявила: «Франция ничего не навязывает, она готова создавать совместное будущее». Но новые власти намерены диверсифицировать свои партнёрские отношения.

Среди предполагаемых новых партнёров власти регулярно упоминают Россию, отмечает автор статьи. «Россия — это разумный выбор в этой динамике», и «мы считаем, что наше партнёрство необходимо укреплять», — заявил премьер-министр Буркина-Фасо после встречи с послом РФ Алексеем Салтыковым. А в начале декабря он сам скрытно посетил Москву.

Прошлым летом власти соседнего Мали приказали французским войскам покинуть страну, в которой они находились девять лет. Несколько источников сообщают, что при этом в Мали пригласили российскую ЧВК «Вагнер», хотя там эту информацию отрицают.

Сейчас же Франция подумывает о том, чтобы передислоцировать силы из Буркина-Фасо в соседний Нигер, где уже находятся около 2000 французских солдат, пишет Le Figaro, ссылаясь на свои источники.


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