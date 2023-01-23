The Times – хаос в Капитолии даёт Трампу шанс на переизбрание

Эксперты по-прежнему видят в Дональде Трампе претендента на пост будущего президента США, пишет The Times. Тем более что в Штатах происходят один скандал за другим: то Байдена обвиняют в хранении секретных документов неподобающим образом, то конгрессмены не могут согласовать кандидатуру в спикеры. И все эти проблемы лишь добавляют очков Трампу, отмечают политологи.



AP

Уже несколько недель Дональд Трамп занимает непривычное для него второстепенное место в американской политике, пишет The Times, поскольку всеобщее внимание сосредоточено то на секретных документах Байдена, то на спорах республиканцев в Конгрессе. Однако в следующие выходные он вернётся на авансцену, предрекает автор статьи, ведь у него запланировано первое в этом году политическое выступление.

Кроме того, в США скоро начнётся предвыборная кампания, и Дональда Трампа считают единственным реальным претендентом на перевес в Белом доме. Но ему ещё придётся многое наверстать, ведь промежуточные выборы прошлого года стали для него катастрофой, пишет автор статьи. Тогда он продвигал своих кандидатов, если те поддерживали его идею о том, что именно он на самом деле победил на выборах 2020 года. Однако почти все они проиграли.

Плюс, в декабре комитет, который расследует штурм Капитолия, выступил за то, чтобы выдвинуть против Трампа четыре обвинения, в том числе — в содействии восстанию. К тому же компанию Трампа оштрафовали на $1,6 миллионов за налоговое мошенничество.

Однако же есть эксперты, которые по-прежнему видят в Трампе кандидата и даже президента США в будущем. «Он по-прежнему является лидером партии и главным фаворитом на выдвижение кандидатуры в 2024 году», — приводит автор статьи слова бывшего конгрессмена Джо Уолша. А Келлиэнн Конуэй написала в своей статье: «Отмахиваться от кандидатуры Трампа в 2024 году или писать его политический некролог — глупая затея. Он терпит нападки и избегает судебного преследования, как никакой другой общественный деятель».

За последнее время эксперты провели уже около 100 опросов на тему выдвижения кандидатуры от республиканцев. При этом если респондентам нужно выбрать между Трампом и его главным соперником губернатором Флориды Роном ДеСантисом, то перевес оказывается у последнего. Если же кандидатов больше, то лидирует Трамп. Как отмечает редактор The National Interest Джейкоб Хейлбрунн: «Единственное, что может его спасти, — это повторение 2016 года, когда у нас была схватка кандидатов-республиканцев, и Трамп смог отобрать достаточное количество голосов».

Сейчас же помимо ДеСантиса, есть ещё как минимум два возможных претендента только из Южной Каролины: сенатор Тим Скотт и бывший губернатор штата и экс-постпред в ООН Никки Хейли. Среди других претендентов экс-госсекретарь Майк Помпео, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший губернатор Мэриленда Ларри Хоган.

К тому же два недавних скандала в политической жизни США идут на руку Трампу, отмечает автор статьи. Речь идёт о битве за избрание спикера Палаты представителей, которая закончилась победой кандидата Трампа. А также о сообщениях, что Байден хранил секретные документы у себя дома и в офисе.

И следующий надвигающийся кризис может ещё больше помочь Трампу, отмечает автор статьи. В Конгрессе сейчас идёт обсуждение увеличения потолка госдолга США, и если не удастся добиться решения этого вопроса, экономические последствия для простых американцев будут катастрофическими, предрекают экономисты. «Трампу нужен хаос», ведь, если случится финансовая депрессия, никакой исход нельзя будет исключить, даже его победу, делает вывод автор статьи в The Times.