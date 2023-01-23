Врач назвала симптомы смертельной формы бессонницы

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23.01.2023, 3:02, Разное
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С бессонницей сталкивались многие. Но мало кто знает, что она бывает и затяжной. Такое заболевание называют фатальной семейной бессонницей, которая крайне опасна для человека. Она не поддается лечению и может привести к летальному исходу.

Кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что фатальная бессонница связана с изменением структуры мозга в области, которая отвечает за сон. Семейной ее называют потому, что она может передаваться по наследству.

У детей и подростков эта болезнь вряд ли может проявиться. Такая бессонница развивается в несколько этапов. Среди симптомов – отсутствие сна, панические атаки и галлюцинации. При затяжной бессоннице наносится сокрушительный удар по нервной системе, поэтому человек может умереть.

“Изменяется именно сам механизм сна”, – отметила
невролог-сомнолог.

По словам Царевой, к признакам смертельной формы бессонницы относят обильное потоотделение и расширение зрачков. На данный момент нет эффективного метода лечения этого заболевания. Снотворные не помогут, поскольку мозг по сути лишается возможности спать, объяснила невролог.


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