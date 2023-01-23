Генерал США посетил Изюм в Харьковской области

Генерал армии США Кейт Келлог посетил Изюм в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Синегубов уточнил, что вместе с Келлогом в изюм прибыла делегация американских военных и военных экспертов, передает РИА «Новости».

По словам главы областной военной администрации, обсудили вопросы восстановления города, потребности региона в военной сфере.

В министерстве обороны РФ 12 сентября прошлого года сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

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