 

Зеленский поручил командованию Вооруженных сил Украины сформировать резервы личного состава ВСУ

23.01.2023, 2:53, Новости дня
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) поручено сформировать резервы личного состава.

Во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко президент Украины сообщил, что ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения, командующие на своих направлениях формируют резервы. По словам Зеленского, командованию ставилась задача не просто «добавить людей» к личному составу, а создать резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. При этом украинский президент признал, что ВСУ очень нуждается в проведении мобилизационных мероприятий, передает ТАСС.

Напомним, в прошлую пятницу немецкая разведка БНД информировала депутатов Бундестага об огромных потерях ВСУ под Артемовском. Днем позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что потери Вооруженных сил Украины на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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