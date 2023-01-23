La Nación – власти Перу закрыли доступ в Мачу-Пикчу из-за протестов

Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу из-за антиправительственных протестов, передаёт La Nación. Как отмечает издание, из-за повреждения железной дороги на нескольких участках сотни туристов застряли в главной достопримечательности Перу.



AP

На фоне продолжающихся протестов Управление культуры города Куско объявило о закрытии на неопределённый срок доступа на территорию древнего города цивилизации инков Мачу-Пикчу, пишет La Nación.

Из-за блокировки маршрутов и повреждения железной дороги сотни туристов оказались в затруднительном положении в главной достопримечательности Перу. В настоящее время в районе Мачу-Пикчу застряли 417 человек, из которых более 300 — иностранцы.

«Они не могут уехать, потому что железная дорога повреждена на нескольких участках. Некоторые туристы предпочитают идти пешком в Пискакучо, но это шесть часов ходьбы или больше, и очень немногие могут это сделать», — заявил журналистам министр внешней торговли Луис Фернандо Эльгеро.

По словам оставшихся в Мачу-Пикчу туристов, им неизвестно, придёт ли за ними поезд. Власти собирают подписи тех, кого необходимо эвакуировать, и пообещали вернуть деньги за билеты тем, кто должен был покинуть город по железной дороге в ближайшие несколько дней.

Как напоминает издание, в Перу второй месяц продолжаются массовые протесты против президента Дины Болуарте. В четверг тысячи демонстрантов «захватили Лиму», требуя отставки главы государства. В пятницу акции протестов были сосредоточены в районах Ла-Либертад на севере страны, Арекипа и Пуно — на юге Перу. Протестующие перекрыли движение и бросали камни, а полиция отбивалась от них слезоточивым газом.

В регионе Пуно толпа сожгла полицейский участок и подожгла таможенный пост на границе с Боливией. В Арекипе, втором по величине городе страны, десятки жителей второй день подряд пытались захватить взлётно-посадочную полосу аэропорта, который с четверга закрыт и охраняется силами безопасности. Тысячи демонстрантов прошли днём по Лиме, скандируя: «Дина — убийца!» и «Эта демократия — не демократия!».

В четверг правительство объявило о введении чрезвычайного положения в семи из 25 регионов страны, в том числе в столице, до середины февраля. Порядок в регионах будут поддерживать Национальная полиция Перу и вооружённые силы.



С начала протестов в декабре в столкновениях погибли уже 45 человек — 44 гражданских лица и один полицейский. Беспорядки в стране разгорелись после отставки и ареста левого президента Педро Кастильо, обвинённого в попытке переворота путём роспуска контролируемого правыми конгресса, который собирался отстранить его от власти за коррупцию. Пост президента заняла вице-президент Болуарте, которую протестующие называют «предателем».

Организаторы заявляют, что демонстрации не прекратятся, пока Болуарте не покинет должность. «Борьба будет продолжаться во всех регионах до отставки Болуарте, выборов в этом году и референдума по учредительному собранию», — приводит La Nación слова генерального секретаря Всеобщей конфедерации перуанских трудящихся Херонимо Лопеса.