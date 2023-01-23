Independent – почти две трети британских избирателей не хотят возвращения Джонсона

Хотя у Бориса Джонсона по-прежнему хватает сторонников внутри Консервативной партии Великобритании, публика ему до сих пор не благоволит: согласно свежим социологическим данным, 63% избирателей выступают его возвращения на пост лидера партии и главы британского правительства, пишет The Independent. По информации издания, исследования пока свидетельствуют о том, что Джонсону готовы доверять значительно меньше людей, чем нынешнему премьер-министру Риши Сунаку.



AP

Почти две трети британских избирателей выступают против повторного избрания Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, пишет The Independent со ссылкой на социологический опрос, проведённый c 13 по 15 января компанией Savanta.

Как подчёркивается в материале издания, хотя соратники экс-главы правительства надеются, что он «вернётся из глуши», сменит нынешнего премьера Риши Сунакаа и станет готовить Консервативную партию к намеченным на 2024 год всеобщим выборам, 63% участников опроса Savant высказались против каких-либо попыток со стороны Джонсона снова возглавить кабинет министров. В пользу этой идеи высказались лишь 24% респондентов.

Хотя сторонники Джонсона считают, что тот владеет особой «избирательной магией» и способен помочь тори привлечь больше сторонников, результаты исследования Savanta говорят о том, что господину Сунаку публика доверяет значительно больше, чем экс-премьеру, констатирует обозреватель The Independent. В частности, с тем, что нынешний глава правительства может улучшить репутацию консерваторов, согласились 41% опрошенных, тогда как о Джонсоне так же отозвались лишь 19%. При этом в том, что бывший британский лидер высказывается правдиво, согласились лишь 14% участников опроса, тогда как Сунака честным человеком считают 39%.

Аналогично распределились мнения и по вопросу экономической компетентности двух лидеров: с тем, что Джонсон справится с решением финансовых проблем, согласились лишь 19% респондентов, тогда как Сунаку в вопросах экономики готовы довериться 44%, пишет журналист The Independent.

Опрос Savanta также продемонстрировал, что британская публика не слишком сочувствует Джонсону в связи с так называемым «партигейтом» — грянувшем в 2021 году политическим скандалом из-за вечеринок, которые, как выяснилось, проводились членами Консервативной партии под руководством Джонсона в самый разгар пандемии коронавируса, когда в Великобритании действовали крайне жёсткие ограничения на публичные мероприятия. 58% участников исследования сочли, что в том случае, если стартующее в ближайшие месяцы расследование британских властей в связи со скандалом покажет, что Джонсон лгал о «партигейте», он должен будет покинуть свой нынешний пост члена парламента от избирательного округа Аксбридж и южный Райслип (Лондон), пишет The Independent.

При этом к Сунаку британские избиратели относятся значительно мягче: хотя нынешний британский лидер, как и Джонсон, был уличён в присутствии на вечеринке, организованной в резиденции главы правительства в нарушение коронавирусных ограничений, и даже получил за это штраф, 39% участников опроса Savanta считают главным виновником «партигейта» именно Джонсона, тогда как Сунака в нём винят только 9%, пишет издание.