Le Figaro – Польша заявила о «неприемлемости» позиции Германии по поставкам Киеву танков Leopard

В Варшаве заявили о желании передать Киеву 14 тяжёлых танков немецкого производства, однако для этого Польше необходимо согласие Берлина, пишет Le Figaro. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий назвал «неприемлемым» отказ Германии поставить танки Leopard Украине, пригрозив создать собственную коалицию, члены которой готовы будут передавать ВСУ современные вооружения, подчёркивается в статье.



AP

Представителей 50 стран, собравшиеся два дня назад на американской базе Рамштайн в Германии, не смогли договориться о поставках тяжёлых танков, хотя и объявили о существенных поставках новых вооружений Киеву. Несмотря на неоднократные требования Украины, страны, на вооружении которых находятся немецкие танки Leopard, не могут передать их ВСУ без согласия государства-производителя, напоминает Le Figaro.

Польша, заявившая о готовности предоставить Киеву 14 единиц Leopard, также вынуждена ждать разрешения Берлина. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что ожидает «чёткого заявления» от немецких партнёров, добавив: «Позиция Германии неприемлема. Прошёл почти год с начала конфликта. Каждый день умирают невинные люди…» — цитирует слова политика автор материала, отмечая, что на Украине ожидают наступательных действий со стороны Вооружённых сил России.

В Варшаве отмечают, что переговоры по поставкам Украине танков Leopard ведутся ещё почти с 15 странами. При этом польская сторона пригрозила сформировать собственную «небольшую коалицию», в состав которой войдут государства, желающие пожертвовать часть своих современных вооружений Киеву, пишет издание.

Ранее министры иностранных дел трёх Прибалтийских стран, в свою очередь, призвали Берлин незамедлительно поставить танки Leopard на Украину, подчеркнув фактор особой ответственности Германии как лидирующей европейской державы, отмечает Le Figaro.