Принт, асимметричный крой, прозрачность: какие наряды, цвета и образы будут в тренде весной 2023 года

До весны еще есть время, но это как раз тот самый момент, когда стоит ознакомиться с тенденциями из мира моды, чтобы быть во всеоружии, когда первые теплые лучики солнца начнут снимать с нас верхнюю одежду.

Важно при этом не только красиво выглядеть, но и выбрать наряды, которые будут соответствовать вашим предпочтениям и стилю. Готовьтесь выделяться яркими цветами и быть более уверенными в себе, чтобы демонстрировать немного больше, чем, быть может, вы привыкли.

Платье с цветочным принтом

Пожалуй, такое платье было или есть у каждой уважающей себя девушки или женщины. Если вы задаетесь вопросом о том, будет ли цветочный принт в моде, эксперты отвечают: «Однозначно!»

Платье асимметричного кроя

Последний тренд в платьях – асимметричный подол или вырез. Приготовьтесь сделать это частью вашего образа этой весной. Если вы любите классический стиль, придется немного выйти из зоны своего комфорта и выбрать нечто необычное.

Прозрачные ткани

Прозрачные ткани уже несколько сезонов пользуются большим спросом, но теперь они еще и готовятся ворваться в весенне-летний сезон 2023 года и задержаться там надолго.

Сделайте свой образ чувственным и интригующим, используйте вечерний драматизм и надевайте смелые предметы одежды, через которые будет проглядываться нижнее белье. Откажитесь от узких горловин и сковывающих фасонов. Выберите несколько платьев, которые расскажут о вас немного больше, чем вы можете рассказать.

Брюки-карго

Когда дело доходит до брюк-карго, вы либо ненавидите их, либо обожаете. В случае с этим предметом одежды нет золотой середины. К счастью или к радости, брюки ретро-эпохи двухтысячных годов станут частью модного направления весны-лета 2023. Карго функциональны благодаря карманам, они стильны и подчеркивают непринужденную эстетику. Так почему бы не перейти из разряда ненавидящих в группу обожающих?

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Джинсы с потертостями

Джинсы, которые будто прошли не одну сотню стирок, окажутся модными в сезон весны-лета 2023. Штаны должны быть невероятно облегающими и темно-серыми, с высокой талией. Они заменят рваные джинсы. И если даже в них будет еще больше намека на ретро, например, клеш, смело покупайте и подчеркните свою осведомленность и принадлежность к миру моды.

Короткие шорты

Попрощайтесь с нейтральными цветами и выберите самые яркие и кислотные, например, зеленый. Впрочем, и розовый тоже будет смотреться очень смело. Яркие цвета будут в тренде в предстоящем модном сезоне. Сочетайте их с короткими шортами и объемными пиджаками того же цвета. Если не готовы к двойному удару – яркости и мини-длине, замените оттенок на нейтральный

Юбки из тюля

Это новая эра забытой моды, эстетика, которая была популярна тогда и остается сейчас. Юбки из тюля элегантны и женственны, смотрятся непринужденно и могут использоваться в повседневном образе. Дополните свой гардероб длинной юбкой, которая сделает вас одновременно романтичной и дерзкой.

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Юбки с бахромой

Если вам нужно что-то свежее, чего раньше вы никогда не надевали, обратите внимание на юбки с бахромой. Вы можете предпочесть бохо-шик семидесятых годов и при этом выглядеть безупречно.

Полупрозрачная юбка

Полупрозрачный, похоже, будет одним из главных трендов этой весной и летом. Нужно набраться смелости, чтобы надеть почти полностью прозрачную юбку. Но кто сказал, что вы из робкого десятка?

Атласная юбка-миди ярких цветов

Есть ли что-то более элегантное, чем шикарная атласная юбка-миди? Если вы хотите выглядеть более утонченно, используйте в своем образе эту идею. Более того, это настолько универсальный предмет одежды, что сочетать его можно будет практически с чем угодно: и с классической блузой, и с мягким свитером, и даже с джинсовой рубашкой.