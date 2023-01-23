На Украине уволили подозреваемого во взяточничестве замминистра

Украинский Кабмин уволил подозреваемого в получении взятки Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Кубраков сообщил, что Лозинского «задержали при получении неправомерной выгоды в размере 400 тыс. долл. США. Эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что замминистра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский, который исполняет обязанности главы ведомства, задержан, его подозревают в хищении бюджетных средств.

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