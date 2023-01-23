Врио главы ДНР Пушилин: Вооруженные силы Украины при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из города Соледар пытались уничтожить соляные рудники.

Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины, отходя из Соледара, подрывали коммуникации в шахтах с целью уничтожить соляные рудники. Вместе с этим врио главы ДНР выразил уверенность, что все удастся восстановить и вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска вечером 12 января завершили освобождение города Соледара от подразделений ВСУ. По его словам, полный контроль над городом позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, расположенном юго-западнее, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения ВСУ.

В прошлый четверг врио главы ДНР Денис Пушилин временно включил освобожденный город Соледар в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска. Неделей ранее завершилось освобождение Соледара от украинских войск и иностранных наемников.

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