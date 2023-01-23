 

Врио главы ДНР Пушилин: Вооруженные силы Украины при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники

23.01.2023, 1:25, Новости дня
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из города Соледар пытались уничтожить соляные рудники.

Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины, отходя из Соледара, подрывали коммуникации в шахтах с целью уничтожить соляные рудники. Вместе с этим врио главы ДНР выразил уверенность, что все удастся восстановить и вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска вечером 12 января завершили освобождение города Соледара от подразделений ВСУ. По его словам, полный контроль над городом позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, расположенном юго-западнее, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения ВСУ.

В прошлый четверг врио главы ДНР Денис Пушилин временно включил освобожденный город Соледар в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска. Неделей ранее завершилось освобождение Соледара от украинских войск и иностранных наемников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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