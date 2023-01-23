Das Erste – китайцы впервые с начала пандемии встретили Новый год без ограничений — но для многих испытание на прочность ещё впереди

Миллионы китайцев со всего мира впервые за три года смогли вернуться домой, чтобы встретить Новый год по лунному календарю вместе со своими семьями, передаёт Das Erste. В то время как волна коронавируса, вызванная снятием антиковидных ограничений, в крупных мегаполисах уже пошла на спад, для провинций с преимущественно сельской местностью испытание на прочность ещё впереди. Многочисленные поездки во время праздников могут привести к новым вспышкам заболеваемости.



AP

Китайцы со всего мира встретили Новый год по лунному календарю. Год Тигра сменился годом Кролика. В китайской мифологии это зодиакальное животное среди прочего символизирует гармонию и долголетие, пишет Das Erste.

Это первое празднование Нового года с тех пор, как в Китае были отменены строгие меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В эти выходные миллионы семей смогли собраться впервые за три года. Китайский Новый год, также известный как Праздник Весны, является крупнейшим праздником в стране. Традиционно в эти дни китайцы, где бы они ни находились, возвращаются домой к своим семьям. «Праздник Весны бывает только раз в году, все члены семьи собираются вместе на родине, — рассказывает 25-летний Чэн Тяньинь. — Большинство работает в других местах, в сельской местности не так много возможностей для трудоустройства».

Большинство китайцев отмечает наступление Нового года роскошным ужином и просмотром новогоднего гала-концерта по государственному телевидению.

В течение 40-дневного периода празднования власти ожидают почти 2 миллиардов поездок, что соответствует примерно 70% от их среднего числа до пандемии.

Многие давно не видели своих родственников. В последний раз на Празднике Весны Чэн Тяньинь был в своей родной деревне на самом юге провинции Хэбэй три года назад. Он работает семь дней в неделю в службе доставки в Пекине.

Волна коронавируса после внезапного снятия ограничений в декабре поразила его и его коллег: «Я был очень удивлён, что в Китае внезапно объявили послабления. В Пекине резко возросла заболеваемость. У пятерых моих коллег внезапно поднялась температура, они почувствовали себя очень плохо и не могли работать».

После большой вспышки коронавируса в декабре крупные города, такие как Пекин или Шанхай, в значительной степени вернулись к нормальной жизни. По информации Das Erste, нагрузка на многие больницы в разных уголках страны начала снижаться. Власти закрыли некоторые ковидные госпитали. Лекарства и экспресс-тесты стали более доступными.

В то время как ситуация с коронавирусом в крупных мегаполисах уже в значительной степени нормализовалась, для провинций с преимущественно сельской местностью испытание на прочность ещё впереди. Система здравоохранения там находится в зачаточном состоянии, а больницы с современным оборудованием зачастую расположены в нескольких часах езды. В то же время в сельских районах проживает преимущественно пожилое население, уровень вакцинации среди которого крайне низок. По данным китайских государственных СМИ, четверть жителей страны старше 60 лет до сих пор не привита от коронавируса.

Лондонский исследовательский институт Airfinity ожидает, что нынешняя волна коронавируса может достичь пика на следующей неделе, когда число смертей от коронавируса увеличится до 36 тыс. человек в сутки. Как считает издание, подобные прогнозы резко контрастируют с официальной информацией китайских государственных СМИ, намеренно преуменьшающих драматизм ситуации.

Главный эпидемиолог Китая Ву Цзун Ю заявил, что многочисленные поездки в период празднования Нового года могут привести к новым вспышкам заражений в некоторых местах. Однако, по его словам, повсеместный рост заболеваемости маловероятен.

В целом Китай считает риск новой крупной волны коронавируса в ближайшие два-три месяца низким. Пекин обосновывает прогноз тем, что примерно 80% населения уже перенесли заболевание хотя бы один раз.

На этой неделе Государственный комитет по делам здравоохранения КНР заявил, что число тяжелобольных пациентов в больницах в настоящий момент значительно ниже пикового значения 5 января. Власти также начали кампанию по борьбе с дезинформацией о ситуации с коронавирусом в социальных сетях. Негативные заголовки не должны портить праздничное настроение китайцев, встречающих год Кролика, отмечает Das Erste.