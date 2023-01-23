N-TV – после начала СВО Россию покинуло не больше 9% западных предприятий

После начала боевых действий на Украине многие западные предприятия заявили об уходе из России, но в действительности почти все они остались в стране, пишет N-TV. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого швейцарским Университетом Санкт-Галлена. По имеющимся данным, свой бизнес свернуло не больше 9% компаний из ЕС и государств G7.



AP

После начала боевых действий на Украине многие западные предприятия объявили о своём уходе из России, напоминает N-TV. Есть ряд громких случаев. Например, своё производство в стране остановила материнская компания Opel под названием Stellantis, мебельная фабрика IKEA перестала ввозить и вывозить товары, а сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s полностью свернула свою деятельность. Но исследование швейцарского Университета Санкт-Галлена показывает, что в действительности из РФ ушло гораздо меньше предприятий, чем многие предполагают. Речь идёт о количестве, не превышающем 9%.

Эксперты подсчитали, что в апреле 2022 года в стране работали 2405 дочерних компаний, принадлежащих 1404 предприятиям из ЕС и государств G7. Эти данные взяты из базы данных ORNIS, которая хранит информацию более чем о 400 миллионов фирм по всему миру. К ноябрю 2022 только 120 компаний — то есть 8,5% от общего числа — как минимум полностью вывели из РФ свои дочерние предприятия.

Из этих 120 фирм у большинства — где-то четверти — головной офис находится в Соединённых Штатах Америки. У 12,5% — в Финляндии, у 10,8% — в Великобритании, у 11,7% — в Германии. Ситуация с компаниями, которые продолжают работать в России, выглядит иначе. В исследовании говорится, что 19,5% из 1284 предприятий базируются в Германии, а 12,4% — в США.

«Мы скептически отнеслись к тому числу предприятий из Европы и стран — членов G7, которые якобы ушли из России», — пояснил Симон Эвенетт, эксперт по торговой политике из Университета Санкт-Галлена. «После этого мы провели анализ данных и посмотрели, в каких случаях филиалы и дочерние предприятия действительно были проданы. И в очень многих случаях мы увидели, что в реальности они из РФ не ушли».

К тому же эти 8,5% не составляют львиную долю западных инвестиций в Россию. На компании, которые свернули свою деятельность в стране, приходится всего 6,5% всей валовой прибыли и 15,3% рабочего персонала предприятий из ЕС и государств G7. Исследователи объясняют происходящее тем, что некоторых фирм западные санкции не коснулись, поэтому у них не было стимула закрывать свой бизнес в стране. К тому же компании сталкиваются с трудностями при продаже своих филиалов по приемлемой цене. При этом российское правительство может препятствовать продаже и затягивать её.

Так что штрафные меры, общественное давление и растущая изоляция России, похоже, не оказали на экономическое сотрудничество такое уж большое влияние, как хотелось бы западным правительствам. К тому же эксперты отмечают, что в случае нападения Китая на Тайвань уход западного бизнеса из Поднебесной дастся ещё труднее. Ведь на каждый американский доллар прямых иностранных инвестиций в Россию приходится $8, которые уходят в Китай, поясняют исследователи.