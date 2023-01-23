Какой наряд выбрать на свадьбу в холодное время года, чтобы и выглядеть элегантно, и не замерзнуть: стильные фишки и хитрости на зиму-весну 2023

Если вас пригласили на свадьбу зимой, обязательно следует продумать свой образ, ведь важно не только выглядеть элегантно, но еще и не замерзнуть. Оказывается, можно не выглядеть капустой и при этом не околеть на свадьбе своей лучшей подруги.

Ведь если вы будете в легком платье, ваш синий нос не станет украшением свадебных фотографий, а ваши стучащие от холода зубы будут отвлекать гостей от жениха с невестой.

Перчатки и колготки

Красивые перчатки станут вашим лучшим союзником, когда нужно не замерзнуть. Чем длиннее они будут, тем более элегантными и, конечно же, более теплыми окажутся в итоге. Вы удивитесь, насколько теплые руки помогают сохранять тепло тела. Выберите такие перчатки, которые будут не просто согревать, но и станут настоящей изюминкой образа. Несколько вопросов о том, где вы их покупали, вы точно соберете.

Есть те, кто утверждает, что плотные колготки смотрятся нестильно, но эксперты по моде думают наоборот. Следует выбрать хорошие чулки, которые не только обеспечат тепло, но и украсят ноги. А если вы будете в длинном платье или брючном костюме, можно будет надеть даже ваши любимые колготки с начесом.

Выберите теплые ткани

Еще одна хитрость – правильно подобрать ткань, из которой будет сшит ваш наряд. Это может быть, например, бархат, который не только выглядит элегантно и изысканно, но еще и отлично сохраняет тепло. Делайте ставку на плотные, а также теплые ткани, которые в холодный сезон будут смотреться более гармонично, чем легкие.

Наденьте накидку или пиджак

Позаботьтесь о том, чтобы ваш образ был дополнен изящной накидкой. Это может быть даже пальто, которое будет выглядеть как-то необычно. Пальто можно надеть поверх любого наряда. Если накидку или пальто вы не рассматриваете, приобретите или сшейте пиджак, который тоже добавит вашему образу необычности, а вам не позволит замерзнуть и простудиться.

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Очевидно и гламурно

Это кажется очевидным, но шуба станет лучшим вариантом, если вам нужно оставаться стильной, но при этом не замерзнуть. Если сочетать мех с красивой обувью, вы станете подружкой невесты, от которой будет не оторвать глаз.

Головной убор

Непонятно, почему такой элегантный предмет гардероба, как шляпа, не является хитом моды. Почему бы вам не восполнить этот пробел и не дополнить свой образ подружки невесты элегантным головным убором? Это может быть и широкополая шляпа, и берет, и картуз, и жокейка, и косынка.

Обувь должна быть соответствующей

Обувь – это тот предмет вашего образа, который вы можете сменить, как только торжество переместится в помещение. Более того, вы можете выбрать одну единственную пару по сезону, которую даже можно будет не переобувать. К счастью, современный ассортимент обуви довольно разнообразен, а полусапожки могут выглядеть даже более элегантно, чем туфли или босоножки.

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Ближе к телу

Если ваш наряд позволяет, вы можете надеть под него термобелье. Это особенно актуально, когда подружка невесты планирует надеть брючный костюм. Впрочем, термобелье можно пристроить практически под любое платье. Только следует взять сменный комплект с собой, чтобы не париться в теплом все торжество в зале.

Используйте два образа

Если бюджет позволяет, можно и вовсе использовать два образа – один для улицы, а другой – для помещения. Торжественные залы для подобных мероприятий обычно имеют комнаты, где можно будет переодеться и привести себя в порядок. Впрочем, когда здоровье важнее всего, сменить наряд можно будет даже в уборной.

Длинные рукава

Продумывая свой образ на свадьбу в качестве подружки невесты, обратите внимание на наряды с длинными рукавами. Они могут смотреться очень элегантно, а когда зимняя фотосессия задержится на время, на которое вы не рассчитывали, вы скажете «спасибо» вашему теплому наряду.