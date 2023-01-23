Новый тренд – “стеклянные” губы: как самостоятельно воспроизвести этот макияж и какие цвета помады подойдут

Новый тренд 2023 года – «стеклянная кожа», предполагает уход за кожей с использованием сразу нескольких продуктов и нанесения макияжа, создающего эффект влаги на лице. Губы при создании такого макияжа, конечно, также можно делать «стеклянными».

В этом случае, помимо всего прочего, губы будут смотреться еще и более пухлыми. Создать эффект «стеклянных губ» самостоятельно несложно. Окрашивание в данном случае производится в несколько слоев.

Мода на “стеклянные” губы: как сделать подготовку

Перед тем как приступать к созданию “стеклянного” макияжа, губы нужно подготовить. К примеру, в большинстве случаев обязательной на подготовительном этапе становится обязательной процедура отшелушивания с помощью специальных скрабов. Трещин или шелушащихся слоев на губах перед окрашиванием остаться не должно.

Отшелушивание позволит в том числе и улучшить естественный цвет губ. После отшелушивания рекомендуется умыться и оставить губы немного влажными. Далее следует нанести на них увлажняющий бальзам или крем. Перед тем как приступать к нанесению «стеклянного» макияжа, нужно подождать, пока бальзам впитается.

Если губы шелушатся сильно, после использования скраба также можно сделать маску. Средство при этом, конечно, следует брать, предназначенное именно для губ. Маска для лица или, к примеру, век в данном случае не подойдет.

«Стеклянные губы»: окрашивание в несколько слоев

Создавать тренд макияжа “стекло” начинают с нанесения прозрачной помады нейтрального оттенка. Желательно при этом использовать косметику с увлажняющими свойствами. Наносить помаду нужно мягкой кистью. При этом следует постараться аккуратно «отполировать» контур губ. Линии должны получиться размытыми и иметь естественный вид.

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Блеск и второй слой

После использования прозрачной помады на губы нужно нанести блеск. Наилучшим вариантом в данном случае может стать “жидкое стекло”. Но для создания “стеклянного” макияжа вполне подойдет и обычный блеск. Единственное, средство нужно брать, конечно, не стекающее с губ. Также нежелательно, чтобы в состав блеска входили блестки.

Вместо блеска при создании “стеклянного” макияжа можно использовать также лак для губ. Такое средство сияет еще сильнее. Если в доме нет ни блеска, ни лака, заменить их можно даже просто вазелином.

Поверх блеска или лака следует нанести еще один слой прозрачной помады. Далее можно приступать к окрашиванию губ цветной матовой помадой. Предварительно допускается использовать контурный карандаш. Однако слишком четкими контуры губ делать не нужно. В “стеклянном” макияже важен небрежный стиль.

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После матовой помады нужно повторить окрашивание губ блеском. Блеска на этот раз желательно наносить много. Избыточное сияние является характерной особенностью “стеклянного” макияжа.

Заключительный этап

На заключительном этапе накрашенные губы нужно внимательно осмотреть. Возможно, с помощью лака или блеска, нанесенного дополнительно в некоторых местах, их получится сделать еще более «стеклянными».

Блеск или лак при использовании такого макияжа рекомендуется носить с собой. «Стеклянные губы» в течение дня придется, конечно же, достаточно часто подправлять.