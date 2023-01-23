 

Григорьев день: православный праздник 23 января

23.01.2023, 0:11, Разное
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История

Григорий Богослов
стал священником в 361 году в Каппадокии. Чуть позже он стал епископом в городе
Сасима.

Вместе с братом
Василием Великим Святой боролся против арианской ереси. После ложного обвинения
был отправлен в Анкиру и низложен в сане.

До конца жизни
Григорий был защитником православия, ревностно относился к своему учению. Отличался ве­ли­ко­ду­ши­ем, тер­пе­ни­ем
и ми­ро­лю­би­ем.

Традиции и приметы

23 января на Руси
начинали планировать весенние работы. Первый осмотр инветаря, подготовка
календаря. В доме также перебиралось зерно — для скорой посадки.Крупное зерно
оставляли для поля, мелкое отправляли же на мельницу.

Следили и за
погодой:

Если на стоге
снега лежит иней — лето будет сырым.

Безоблачное и
ясное небо сулит раннюю весну.

Высокие облака к
хорошей и ясной погоде.

Что нельзя делать
23 января

Запрещено выбрасывать
крошки со стола, чтобы не навлечь болезни.

Нельзя бездельничать
в Григорьев день, чтобы Святой благоволил к верующему.

23 января не
нужно жаловаться на судьбу. Так возникнет еще больше неприятностей и проблем.

Нельзя выносить из дома мусор после захода солнца.


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