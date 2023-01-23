Григорьев день: православный праздник 23 января

История

Григорий Богослов

стал священником в 361 году в Каппадокии. Чуть позже он стал епископом в городе

Сасима.

Вместе с братом

Василием Великим Святой боролся против арианской ереси. После ложного обвинения

был отправлен в Анкиру и низложен в сане.

До конца жизни

Григорий был защитником православия, ревностно относился к своему учению. Отличался ве­ли­ко­ду­ши­ем, тер­пе­ни­ем

и ми­ро­лю­би­ем.

Традиции и приметы

23 января на Руси

начинали планировать весенние работы. Первый осмотр инветаря, подготовка

календаря. В доме также перебиралось зерно — для скорой посадки.Крупное зерно

оставляли для поля, мелкое отправляли же на мельницу.

Следили и за

погодой:

Если на стоге

снега лежит иней — лето будет сырым.

Безоблачное и

ясное небо сулит раннюю весну.

Высокие облака к

хорошей и ясной погоде.

Что нельзя делать

23 января

Запрещено выбрасывать

крошки со стола, чтобы не навлечь болезни.

Нельзя бездельничать

в Григорьев день, чтобы Святой благоволил к верующему.

23 января не

нужно жаловаться на судьбу. Так возникнет еще больше неприятностей и проблем.

Нельзя выносить из дома мусор после захода солнца.