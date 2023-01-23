Григорьев день: православный праздник 23 января
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История
Григорий Богослов
стал священником в 361 году в Каппадокии. Чуть позже он стал епископом в городе
Сасима.
Вместе с братом
Василием Великим Святой боролся против арианской ереси. После ложного обвинения
был отправлен в Анкиру и низложен в сане.
До конца жизни
Григорий был защитником православия, ревностно относился к своему учению. Отличался великодушием, терпением
и миролюбием.
Традиции и приметы
23 января на Руси
начинали планировать весенние работы. Первый осмотр инветаря, подготовка
календаря. В доме также перебиралось зерно — для скорой посадки.Крупное зерно
оставляли для поля, мелкое отправляли же на мельницу.
Следили и за
погодой:
Если на стоге
снега лежит иней — лето будет сырым.
Безоблачное и
ясное небо сулит раннюю весну.
Высокие облака к
хорошей и ясной погоде.
Что нельзя делать
23 января
Запрещено выбрасывать
крошки со стола, чтобы не навлечь болезни.
Нельзя бездельничать
в Григорьев день, чтобы Святой благоволил к верующему.
23 января не
нужно жаловаться на судьбу. Так возникнет еще больше неприятностей и проблем.
Нельзя выносить из дома мусор после захода солнца.
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