 

В США рассказали, что заставит Европу поставлять Leopard Киеву

23.01.2023, 0:04, Новости дня
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Даже один отправленный на Украину танк Abrams поспособствует тому, что Европа начала поставки Киеву немецких Leopard, сообщил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.

Маккол добавил, что «Германия ожидает от США лидерства» и что, по его информации, около 10 стран имеют на вооружении танки Leopard и им необходимо согласие Берлина для их отправки на Украину, передает РИА «Новости».

Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2, если США передадут танки Abrams Киеву. США отказались, отметив, что это невыгодно, так как танки расходуют много бензина. Позже The New York Times сообщила, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Киева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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