Декларация по итогам заседания франко-германского Совета министров: Франция и Германия проведут в Литве и Румынии учения

Армии Франции и Германии организуют в Литве и Румынии совместные учения, говорится в декларации, принятой двумя странами по итогам заседания франко-германского Совета министров в Париже.

В декларации говорится, что армии Франции и Германии организуют в Литве и Румынии совместные учения Франко-германской бригады. Переброску войск предполагается провести под предлогом «поддержки союзников» на востоке, укрепления «оборонных» возможностей Европы и европейской составляющей НАТО, передает ТАСС.

Париж и Берлин также договорились провести совместные франко-германские учения в Индо-Тихоокеанском регионе. Военные маневры Франция и Германия объяснили стремлением продемонстрировать поддержку международного порядка, основанного на международном праве в этой важной зоне мира.

В принятом двумя странами документе также говорится, что Франция и Германия обновят стратегию борьбы с террористической угрозой в зоне Сахеля. Кроме того, Париж и Берлин договорились работать над укреплением сотрудничества в космосе в интересах обороны и безопасности, а также в области кибербезопасности.

Напомним, в прошлую пятницу появились сведения о массовой переброске танков США в Польшу и Литву.

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