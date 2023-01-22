 

Французский президент Макрон: Париж и Берлин договорились разработать общие механизмы закупок газа

22.01.2023, 23:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Франция и Германия договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа, сообщил французский президент Эммануэль Макрон после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Макрон сообщил, что Германия и Франция решили в ближайшие годы вместе работать над общими механизмами закупок газа в рамках общей платформы. Он уточнил, что инициативы в этой области последуют в феврале, передает ТАСС.

По словам Макрона, в течение многих месяцев страны Евросоюза сталкивались с последствиями украинского конфликта в области энергетики, что, по версии президента Франции, коснулось цен на газ и надежности энергоснабжения. Как считает Макрон, достигнутые договоренности позволят диверсифицировать поставки газа и укрепить энергетическое партнерство.

Французский лидер также сообщил, что проектируемый трубопровод для транспортировки водорода, который свяжет Португалию, Испанию и Францию, будет доведен до Германии. Макрон назвал Берлин партнером стратегии по развитию водородной инфраструктуры.

Ранее Макрон и Шольц анонсировали объединение закупок газа на европейском уровне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01.22 / Урожайность риса и кукурузы в Китае снизилась на треть из-за озонового загрязнения

27.06.21 / В центре «Фобос» рассказали, когда спадет жара в Москве

30.07.21 / Россиянка Пракатень завоевала серебро ОИ в академической гребле

01.11.21 / “Вульгарно. Из трусишек вываливается”. 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини

25.12.21 / НАПК нашло у одного из судей КСУ участок в Крыму

10.01.23 / Пентагон назвал сроки и место обучения солдат ВСУ системам ЗРК Patriot

14.11.20 / DE – ЕС настаивает на скорой сделке по брекситу — несмотря на отсутствие прогресса

29.07.20 / Трамп вообразил ситуацию, при которой слухи о «сговоре» РФ с талибами подтвердились

10.03.21 / Руководство иностранных IT-компаний за неуплату налогов в РФ предложено привлекать к уголовной ответственности

14.07.21 / ВСУ обвинили в минировании дороги у поселка в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика