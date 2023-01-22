Французский президент Макрон: Париж и Берлин договорились разработать общие механизмы закупок газа

Франция и Германия договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа, сообщил французский президент Эммануэль Макрон после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Макрон сообщил, что Германия и Франция решили в ближайшие годы вместе работать над общими механизмами закупок газа в рамках общей платформы. Он уточнил, что инициативы в этой области последуют в феврале, передает ТАСС.

По словам Макрона, в течение многих месяцев страны Евросоюза сталкивались с последствиями украинского конфликта в области энергетики, что, по версии президента Франции, коснулось цен на газ и надежности энергоснабжения. Как считает Макрон, достигнутые договоренности позволят диверсифицировать поставки газа и укрепить энергетическое партнерство.

Французский лидер также сообщил, что проектируемый трубопровод для транспортировки водорода, который свяжет Португалию, Испанию и Францию, будет доведен до Германии. Макрон назвал Берлин партнером стратегии по развитию водородной инфраструктуры.

Ранее Макрон и Шольц анонсировали объединение закупок газа на европейском уровне.

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